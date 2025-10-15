Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν νέες αιχμές για την κατάσταση της ρωσικής οικονομίας, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και κινδυνεύει με κατάρρευση. Ανώτατος Ρώσος αξιωματούχος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, διαβεβαιώνοντας ότι η αγορά καυσίμων παραμένει σταθερή παρά τις πιέσεις.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος, όπως είπε, κάνει τη Ρωσία να φαίνεται «πολύ κακιά». Παράλληλα, έκανε λόγο για «μεγάλες ουρές για βενζίνη» και προέβλεψε ότι η ρωσική «οικονομία πρόκειται να καταρρεύσει».

Η ρωσική οικονομία πράγματι παρουσιάζει επιβράδυνση, με την κυβέρνηση να προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1% για το 2025, μετά την άνοδο 4,3% το 2024 και 4,1% το 2023. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω την πρόβλεψή του στο 0,6% από 0,9%.

Απαντώντας στις δηλώσεις του Τραμπ, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντρ Νόβακ, αρμόδιος για θέματα ενέργειας και οικονομίας, δήλωσε σε συνέδριο στη Μόσχα ότι η χώρα διαθέτει επαρκή αποθέματα καυσίμων. «Έχουμε σταθερή τροφοδοσία στην εγχώρια αγορά, δεν βλέπουμε προβλήματα από αυτή την άποψη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νόβακ πρόσθεσε ότι «η ισορροπία διατηρείται μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης» και πως η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να παραμείνει αυτή η σταθερότητα.

Ελλείψεις και κυβερνητικές παρεμβάσεις

Τα υψηλά επιτόκια είχαν αποθαρρύνει τις μεγάλες ρωσικές εταιρείες λιανικής να προμηθευτούν καύσιμα τους χειμερινούς μήνες, όταν υπήρχε πλεόνασμα. Παράλληλα, οι ουκρανικές επιθέσεις με drone προκάλεσαν ζημιές σε ορισμένα ρωσικά διυλιστήρια, οδηγώντας σε προσωρινές ελλείψεις βενζίνης σε ορισμένες περιφέρειες.

Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, δίνοντας προτεραιότητα στην τροφοδοσία των περιοχών που επλήγησαν. Η Μόσχα επιμένει ότι η εγχώρια αγορά παραμένει σταθερή, παρά τις δυσκολίες.

Οικονομικός ανταγωνισμός με τη Δύση

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται για τρίτο χρόνο, η οικονομία έχει εξελιχθεί σε βασικό πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση. Οι δυτικοί υποστηρικτές του Κιέβου θεωρούν ότι η ρωσική οικονομία είναι πιο ευάλωτη απ’ όσο δείχνει και ότι η αυξανόμενη πίεση θα μπορούσε να οδηγήσει τον Πούτιν σε αλλαγή πορείας.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι η επιβράδυνση είναι ελεγχόμενη, με στόχο την αποφυγή υπερθέρμανσης της οικονομίας, και ότι η Ρωσία έχει προσαρμοστεί στις αυστηρότερες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ σε μεγάλη οικονομία. Επιμένει επίσης πως καμία εξωτερική δύναμη δεν μπορεί να την αναγκάσει να αλλάξει πολιτική.