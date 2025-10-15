Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισλαμαμπάντ, μετά από αεροπορικό πλήγμα και σφοδρές συγκρούσεις στα σύνορα που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δώδεκα αμάχων και όξυναν τις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών της Νότιας Ασίας.

Οι νέες συγκρούσεις σημειώθηκαν κατά μήκος της διαφιλονικούμενης μεθορίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή. Πρόκειται για τη σοβαρότερη κλιμάκωση μετά τις αιματηρές μάχες του Σαββατοκύριακου, που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να εφαρμόσουν «προσωρινή κατάπαυση του πυρός» διάρκειας 48 ωρών, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Η συμφωνία, όπως αναφέρεται, επήλθε ύστερα από αίτημα της αφγανικής κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

«Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, αμφότερες οι πλευρές θα καταβάλουν ειλικρινείς προσπάθειες, μέσω εποικοδομητικού διαλόγου, προκειμένου να εξευρεθεί μια θετική απάντηση σε αυτό το περίπλοκο, επιλύσιμο ωστόσο θέμα», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Ισλαμαμπάντ.

Ο εκπρόσωπος της διοίκησης των Αφγανών Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε ότι η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός προέκυψε ύστερα από το «αίτημα και την επιμονή της πακιστανικής πλευράς». Η Καμπούλ, από την πλευρά της, κάλεσε τις δυνάμεις της να τηρήσουν την εκεχειρία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν επιθετικές ενέργειες από το Πακιστάν.

Κλιμάκωση και αλληλοκατηγορίες

Η ένταση μεταξύ των δύο πρώην συμμάχων κλιμακώθηκε μετά την απαίτηση του Ισλαμαμπάντ προς την αφγανική διοίκηση των Ταλιμπάν να αντιμετωπίσει τους μαχητές που, σύμφωνα με το Πακιστάν, εξαπολύουν επιθέσεις από ασφαλή καταφύγια στο αφγανικό έδαφος.

Οι Ταλιμπάν απορρίπτουν τις κατηγορίες, κατηγορώντας τον πακιστανικό στρατό για συνωμοσία κατά του Αφγανιστάν. Υποστηρίζουν ότι το Ισλαμαμπάντ διαδίδει παραπληροφόρηση, προκαλεί ένταση στα σύνορα και παρέχει καταφύγιο σε μαχητές που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει τη σταθερότητα και την κυριαρχία της χώρας.

Από την πλευρά του, ο πακιστανικός στρατός αρνείται τις κατηγορίες και επικαλείται επιθέσεις που δέχεται από το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ), τον περιφερειακό βραχίονα της οργάνωσης, ο οποίος δραστηριοποιείται και στις δύο χώρες.