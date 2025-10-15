Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στη διάθεσή τους πέντε χρόνια για να προετοιμαστούν για πόλεμο, σύμφωνα με ένα νέο στρατιωτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη, όπως αποκαλύπτει το Politico.

«Μέχρι το 2030, η Ευρώπη χρειάζεται μια επαρκώς ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική στάση για να αποτρέψει με αξιοπιστία τους αντιπάλους της, καθώς και να ανταποκριθεί σε τυχόν επιθέσεις», αναφέρει το σχέδιο. Το έγγραφο θα συζητηθεί από τους υπουργούς Άμυνας αργά την Τετάρτη, πριν παρουσιαστεί στο Σώμα των Επιτρόπων την Πέμπτη και υποβληθεί στους ηγέτες της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα.

Η αύξηση του ρόλου της ΕΕ στις στρατιωτικές υποθέσεις

Ο Οδικός Χάρτης για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 δείχνει τον αυξανόμενο ρόλο της ΕΕ στις στρατιωτικές υποθέσεις, ως απάντηση στον πόλεμο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας και την ασαφή δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Το έγγραφο σημειώνει ότι «μια στρατιωτικοποιημένη Ρωσία αποτελεί μια διαρκή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο άμεσο μέλλον». Η δημοσίευση έγινε πρώτα από το Bloomberg.

Κατακερματισμός και έλλειψη διαλειτουργικότητας

Παρά την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών, μεγάλο μέρος των δαπανών παραμένει εθνικό, γεγονός που οδηγεί σε κατακερματισμό, πληθωρισμό του κόστους και έλλειψη διαλειτουργικότητας, αναφέρει το 16σέλιδο έγγραφο.

Η Επιτροπή ασκεί πιέσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να αγοράζουν όπλα από κοινού και θέλει τουλάχιστον το 40% των αμυντικών προμηθειών να προέρχεται από κοινές συμβάσεις μέχρι το 2027 από λιγότερο από το 20% σήμερα. Επιπλέον, θέτει στόχους ώστε τουλάχιστον το 55% των αγορών όπλων να προέρχεται από εταιρείες της ΕΕ και της Ουκρανίας έως το 2028 και τουλάχιστον το 60% έως το 2030.

Καθορισμός προτεραιοτήτων

Το έγγραφο αναλύει εννέα τομείς στους οποίους η ΕΕ παρουσιάζει κενά δυνατοτήτων:Αεροπορική και πυραυλική άμυνα, παράγοντες διευκόλυνσης, στρατιωτική κινητικότητα, συστήματα πυροβολικού,Τεχνητή Νοημοσύνη και κυβερνοχώρος, πυραύλους και πυρομαχικά, Drones και αντι-drones, επίγεια μάχη και ναυτιλία

Το σχέδιο δίνει επίσης βαρύτητα στον ρόλο της Ουκρανίας, που θα εξοπλιστεί βαριά και θα υποστηριχθεί ώστε να γίνει ένας «ατσάλινος σκαντζόχοιρος» ικανός να αποτρέψει τη ρωσική επιθετικότητα.

Επίσης το σχέδιο περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα για τρία βασικά έργα:

Eastern Flank Watch: Συνδυασμός συστημάτων εδάφους με αεροπορική άμυνα και αντι-μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

European Drone Wall: Πρόταση της Επιτροπής για καλύτερη προστασία των ανατολικών χωρών από απειλές μέσω drones.

European Air Shield: Δημιουργία πολυεπίπεδου συστήματος αεροπορικής άμυνας.

Επίσης, προβλέπεται το Defence Space Shield για την προστασία των διαστημικών πόρων της ΕΕ. Η Επιτροπή ελπίζει οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνουν αυτά τα έργα έως το τέλος του έτους.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και χρηματοδότηση

Για να είναι η ΕΕ έτοιμη έως το 2030, τα έργα σε όλους τους τομείς προτεραιότητας θα πρέπει να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μέχρι το τέλος του 2028, θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα σχετικά έργα, συμβάσεις και χρηματοδότηση για την κάλυψη των πιο επείγοντων ελλείψεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να βοηθήσει στη συγκέντρωση έως και 800 δισεκατομμυρίων ευρώ για δαπάνες άμυνας, μέσω του προγράμματος SAFE για δάνεια όπλων ύψους 150 δισ. ευρώ, του Ευρωπαϊκού Βιομηχανικού Προγράμματος Άμυνας ύψους 1,5 δισ. ευρώ που βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού που αναμένεται το 2027.

Εθνικός έλεγχος και αντιδράσεις

Το σχέδιο τονίζει ότι «τα κράτη μέλη είναι και θα παραμείνουν κυρίαρχα όσον αφορά την εθνική τους άμυνα». Παρά την προσεκτική διατύπωση, ορισμένα κράτη μέλη αντιδρούν σε μεγαλύτερο ρόλο της ΕΕ στην άμυνα, που παραδοσιακά είναι αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων.

Η Γερμανία τονίζει ότι: «ο πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η προετοιμασία των συνθηκών ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να εκπληρώσουν τους εθνικούς και διεθνείς στόχους τους σε θέματα ικανότητας». Η Σουηδία προτείνει οι δείκτες να είναι «προσανατολισμένοι προς τα αποτελέσματα και να εστιάζουν στη μέτρηση απτών αποτελεσμάτων», αντί να απαιτούν αυστηρή χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, όπως οι κοινές προμήθειες.

Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα συνολικά για την ΕΕ

Το στρατιωτικό σχέδιο, που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις από το καλοκαίρι, επιχειρεί να καλύψει τις ανησυχίες ολόκληρης της Ένωσης, όχι μόνο των χωρών που αισθάνονται άμεσα απειλούμενες από τη Ρωσία. Σε μια αναφορά προς χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, σημειώνει ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοήσει τις απειλές που προέρχονται από άλλα μέρη του κόσμου», όπως τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Συνεργασία με το ΝΑΤΟ και επικείμενες προκλήσεις

Το σχέδιο επιμένει ότι η ΕΕ θα συνεργαστεί στενά με το ΝΑΤΟ. Η συμμαχία και κάποιες εθνικές πρωτεύουσες ανησυχούν ότι οι Βρυξέλλες ενδέχεται να δημιουργήσουν παράλληλη αμυντική δομή, που θα περιπλέξει τα πολεμικά σχέδια αντί να ενσωματωθεί ομαλά.

«Τα αυταρχικά κράτη επιδιώκουν όλο και περισσότερο να παρεμβαίνουν στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας», τονίζει το σχέδιο. «Οι παραδοσιακοί σύμμαχοι και εταίροι αλλάζουν επίσης την εστίασή τους προς άλλες περιοχές του κόσμου… Η αμυντική στάση και οι ικανότητες της Ευρώπης πρέπει να είναι έτοιμες για τα πεδία μάχης του αύριο».

Ο βασικός στόχος είναι να γίνει η ΕΕ πιο ανεξάρτητη και ικανή σε έναν κόσμο όλο πιο επικίνδυνο και ραγδαία μεταβαλλόμενο.

Με πληροφορίες από Politico