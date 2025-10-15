«Η Ουγγαρία θα υπέφερε, αν δεν δεχόταν ενέργεια από την Ρωσία», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Oυγγαρίας σε επίσκεψη στην Μόσχα την Τετάρτη, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουγγαρία δεν θα δεχθεί εξωτερικές πιέσεις στις αποφάσεις της για τις ενεργειακές πηγές της.

Ο Πίτερ Σίγιαρτο παρευρέθη στο φόρουμ της Ρωσικής Ενεργειακής Εβδομάδας, την ώρα, που οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, τονίζοντας την στάση της χώρας του απέναντι στην Ρωσία σε σύγκριση με αυτή των άλλων κρατών – μελών της Συμμαχίας.

«Ποτέ δεν μας άφησε (η Ρωσία). Οι παραγγελίες έφταναν πάντα… Οι συμφωνίες τηρούνταν πάντα. Και το μόνο μου ερώτημα είναι γιατί να διακόψουμε αυτήν την σχέση», ανέφερε ο Σίγιαρτο.

Η Ουγγαρία έχει πάει κατά των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σταδιακή κατάργηση όλων των εισαγωγών αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα τέλη του 2027, βαθαίνοντας το χάσμα με τις Βρυξέλλες.

Η Ουγγαρία έχει υπογράψει μια συμφωνία διάρκειας 15 ετών με την Ρωσία για την αγορά 4,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου ετησίως, ενώ αύξησε τις αγορές της από την Gazprom τον προηγούμενο χρόνο, εισάγοντας περίπου 7,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου, μέσω του αγωγού TurkStream.

Η χώρα εισάγει επίσης το περισσότερο ακατέργαστο πετρέλαιο από την Ρωσία, μέσω του αγωγού Druzhba, ο οποίος περνάει από την Λευκορωσία, την Ουκρανία, την Ουγγαρία και την Σλοβακία. Επίσης, ο αγωγός JANAF μεταφέρει ακατέργαστο πετρέλαιο στα διυλιστήρια της ουγγρικής ενεργειακής εταιρείας MOL.

«Οι Βρυξέλλες θέλουν να σταματήσουμε να παίρνουμε ενέργεια από τον έναν αγωγό, λόγω της διαφοροποίησης», ανέφερε ο Σίγιαρτο.

«Πώς γίνεται να θεωρείται ασφαλέστερο το να έχεις έναν αγωγό, αντί για δύο; Είναι παράλογο», δήλωσε.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παροτρύνει την Ουγγαρία να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από την Ρωσία, στα πλαίσια της άσκησης πίεσης στα μέλη του ΝΑΤΟ να σταματήσουν τις ενεργειακές σχέσεις με την Μόσχα, λόγω του πολέμου με την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν τόνισε ότι η ενεργειακή εγκατάλειψη από την Ρωσία θα ήταν καταστροφική για την οικονομία της χώρας του.