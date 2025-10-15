Η OpenAI σκοπεύει να επεκτείνει το φάσμα περιεχομένου που θα μπορεί να διαχειρίζεται το ChatGPT, συμπεριλαμβανομένου του ερωτικού, προκειμένου να «αντιμετωπίζει τους ενήλικες χρήστες ως ενήλικες», όπως ανέφερε ο ιδρυτής της, Σαμ Άλτμαν.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Άλτμαν σημείωσε ότι οι μελλοντικές εκδόσεις του chatbot θα μπορούν να συμπεριφέρονται με πιο ανθρώπινο τρόπο – «αλλά μόνο αν το θέλετε, όχι επειδή θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση».

Η αλλαγή αυτή θυμίζει την πρόσφατη προσθήκη δύο chatbot με σεξουαλικό περιεχόμενο στο Grok από την xAI του Ίλον Μασκ και αναμένεται να ενισχύσει την προσέλκυση συνδρομητών επί πληρωμή, ενώ πιθανώς θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στους νομοθέτες για αυστηρότερη ρύθμιση των chatbot, σύμφωνα με το BBC News.

«Χαλαρώνουμε τους περιορισμούς με ασφάλεια»

Οι τροποποιήσεις ανακοινώθηκαν μετά την αγωγή που δέχτηκε η OpenAI νωρίτερα φέτος από γονείς ενός εφήβου που αυτοκτόνησε στις ΗΠΑ. Ο Άλτμαν δήλωσε ότι η OpenAI είχε περιορίσει το ChatGPT ώστε να εξασφαλίσει προσοχή σε ζητήματα ψυχικής υγείας: «Συνειδητοποιούμε ότι αυτό το έκανε λιγότερο χρήσιμο/ευχάριστο για πολλούς χρήστες που δεν είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά δεδομένης της σοβαρότητας του ζητήματος, θέλαμε να το κάνουμε σωστά».

Πλέον, η εταιρεία έχει μειώσει τους σοβαρούς κινδύνους για την ψυχική υγεία και διαθέτει νέα εργαλεία που επιτρέπουν «να χαλαρώσουμε με ασφάλεια τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις».

Ο Άλτμαν πρόσθεσε: «Τον Δεκέμβριο, καθώς εφαρμόζουμε πιο πλήρως τον έλεγχο ηλικίας και στο πλαίσιο της αρχής μας “να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες χρήστες ως ενήλικες”, θα επιτρέψουμε ακόμη περισσότερα, όπως ερωτικό υλικό για επαληθευμένους ενήλικες».

Οι επικριτές επισημαίνουν ότι η απόφαση της OpenAI δείχνει την ανάγκη για αυστηρότερη ρύθμιση. Όπως ανέφερε η Jenny Kim, συνεργάτης της Boies Schiller Flexner: «Πώς θα διασφαλίσουν ότι τα παιδιά δεν θα έχουν πρόσβαση στα τμήματα του ChatGPT που προορίζονται μόνο για ενήλικες και παρέχουν ερωτικό περιεχόμενο;»

Σημείωσε ακόμη: «Η OpenAI, όπως και οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας σε αυτόν τον χώρο, χρησιμοποιεί τους ανθρώπους ως πειραματόζωα. Δεν ξέρουμε καν αν ο έλεγχος ηλικίας θα λειτουργήσει».

Τον Απρίλιο, το TechCrunch είχε αναφέρει ότι η OpenAI επέτρεπε σε λογαριασμούς που είχαν καταχωρηθεί ως ανήλικοι να δημιουργούν ακατάλληλο ερωτικό περιεχόμενο, ενώ η εταιρεία είχε δηλώσει ότι ετοίμαζε λύση για τον περιορισμό αυτού του περιεχομένου.