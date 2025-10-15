Πρωτόγνωροι βανδαλισμοί από αγνώστους, οι οποίοι έβαλαν μέχρι και κάδους απορριμμάτων στις σχολικές αίθουσες, για να δώσουν… και την «ανάλογη οσμή» σε όσα αποτρόπαια και βρωμερά έκαναν, σημειώθηκαν σε σχολείο της Άνδρου.

Ο Δήμος Άνδρου με αφορμή το λυπηρό αυτό περιστατικό εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση που αναφέρει:

«Ο Δήμος Άνδρου εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για το απαράδεκτο περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε στη σχολική μονάδα ΓΕΛ–ΕΠΑΛ Άνδρου»

Άγνωστοι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κτίριο, πλημμυρίζοντας με νερά όλες τις αίθουσες του ισογείου και τα υπόγεια, αφού για πολλές ώρες είχαν ανοίξει το νερό και είχαν ρίξει το λάστιχο μέσα στο κτίριο αφού έσπασαν το τζάμι.

Οι ζημιές κατέστησαν αδύνατη τη λειτουργία του σχολείου.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι υπηρεσίες του Δήμου ενημερώθηκαν και έσπευσαν στο σημείο. Συνεργείο καθαριότητας και καθαρίστριες του Δήμου από άλλες σχολικές μονάδες εργάστηκαν άμεσα για την αποκατάσταση του χώρου, ώστε το σχολείο να μπορέσει να επανέλθει σε κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατόν.

Παράλληλα, συγκλήθηκε έκτακτη σύσκεψη παρουσία του Δημάρχου Άνδρου κ. Θεοδόσιου Σουσούδη, του υπευθύνου Πολιτικής Προστασίας κ. Γεωργίου Τρανάκου, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου κ. Βασιλικής Ρούτη, της Διευθύντριας του ΓΕΛ κ. Αικατερίνης Σιδηροπούλου, του Διευθυντή του ΕΠΑΛ κ. Μιχάλη Καλογρίδη, καθώς και της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Μαρίας Ξένου.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστων και η τοποθέτηση συστήματος καμερών ασφαλείας για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Το συγκεκριμένο γεγονός δεν προσβάλλει μόνο τη σχολική κοινότητα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία της Άνδρου. Τα σχολεία μας είναι χώροι γνώσης, δημιουργίας και σεβασμού — όχι πεδίο καταστροφών και αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Ο Δήμος Άνδρου καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βανδαλισμού και δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την απόδοση ευθυνών.

Καλούμε όλους —γονείς, μαθητές και δημότες— να δείξουν έμπρακτα τον σεβασμό και τη φροντίδα που αξίζουν οι δημόσιοι χώροι του νησιού μας. Η προστασία της κοινής μας περιουσίας είναι υπόθεση όλων».