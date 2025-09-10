Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση φθορών που σημειώθηκαν στους χώρους του νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 2024.

Τη σχετική έρευνα διεξήγαγε το Τμήμα Προστασίας Κράτους και Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα προκύψαντα στοιχεία, οι φερόμενοι ως δράστες είναι δύο ημεδαποί άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, καθώς και μία 21χρονη ημεδαπή γυναίκα.

Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.