Ένα ακόμη περιστατικό βίας κατά δημοτικών υπαλλήλων σημειώθηκε στην περιοχή της Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, όταν ένας 61χρονος εργαζόμενος στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Παύλου Μελά δέχθηκε επίθεση ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά του.

Το συμβάν έλαβε χώρα χθες το πρωί, στη διάρκεια εργασιών κοπής δέντρων. Ο δημοτικός υπάλληλος κατήγγειλε πως ξαφνικά βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν 34χρονο, ο οποίος φέρεται πως αντέδρασε βίαια όταν αντιλήφθηκε ότι κόβεται ένα μικρό δένδρο που είχε φυτέψει ο ίδιος.

Μετά από έντονη λογομαχία σχετικά με το δένδρο, ο 34χρονος επιτέθηκε στον υπάλληλο με μπουνιά, ενώ παράλληλα προκάλεσε ζημιές στον εξοπλισμό του δήμου, συγκεκριμένα στο χαρτοκοπτικό μηχάνημα που χρησιμοποιούσε το συνεργείο.

Σύλληψη και δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης συνελήφθη άμεσα μετά το περιστατικό και οδηγήθηκε στο τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο 34χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στους Δήμους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, ακόμη και όταν εκτελούν τα πιο συνήθη καθήκοντα όπως η κοπή και η φροντίδα του αστικού πρασίνου.