Σοβαρό περιστατικό εκφοβισμού με τη χρήση κυνηγετικού όπλου σημειώθηκε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να απείλησε παρέα ανηλίκων σε πάρκο, επειδή έκαναν φασαρία.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, καθώς, μετά από αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο φερόμενος ως δράστης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση του κυνηγετικού όπλου που κατείχε νόμιμα.

Αστυνομικές ενέργειες και ποινικές διαδικασίες

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τις αρχές, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά εντόπισαν τον 49χρονο στο σπίτι του το πρωί της Πέμπτης. Εκεί, προχώρησαν στην κατάσχεση του όπλου που, αν και κατείχε νόμιμα, φαίνεται να χρησιμοποίησε για να εκφοβίσει τους ανήλικους.

Συγκεκριμένα, ο δράστης φέρεται τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου να πλησίασε τα παιδιά στο πάρκο, προτάσσοντας το όπλο προς το μέρος τους με σκοπό τον εκφοβισμό και ζητώντας τους να ηρεμήσουν.

Η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί άμεσα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία.