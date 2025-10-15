Σήμερα και αύριο, 15 και 16 Οκτωβρίου, οι μαθητές σε τρεις πόλεις της Μακεδονίας παίρνουν μια μικρή ανάπαυλα από τα μαθήματα, καθώς τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω των τοπικών εορτών για την απελευθέρωση τους.

Στην Πτολεμαΐδα, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, οι εκδηλώσεις για τα 113 χρόνια από την απελευθέρωσή της περιλαμβάνουν δοξολογία στους Ιερούς Ναούς Αγίου Στεφάνου και Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής, επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων, κατάθεση στεφάνων και μαθητική παρέλαση. Η ημέρα έχει καθιερωθεί ως τοπική αργία, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές και στους κατοίκους να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Στη Βέροια, οι εορτασμοί θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα παρακολουθήσουν τη δοξολογία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα συμμετάσχουν στην επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο Πεσόντων της Πλατείας Ρακτιβάν και στη συνέχεια θα παρελάσουν στους δρόμους της πόλης, τιμώντας τη μνήμη των ηρώων της απελευθέρωσης.

Στην Κατερίνη, η ίδια ημέρα σηματοδοτεί την ιστορική είσοδο των ελληνικών στρατευμάτων στην πόλη το 1912, γεγονός που έχει καθιερωθεί ως τοπική εορτή. Μαθητές και πολίτες συμμετέχουν με υπερηφάνεια στις εκδηλώσεις και τις παρελάσεις, αναβιώνοντας τη μνήμη των πεσόντων.

Οι φετινοί εορτασμοί των τριών πόλεων εντάσσονται στο ιστορικό πλαίσιο του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου (1912-1913), όταν ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία από την Οθωμανική κυριαρχία, θέτοντας τις βάσεις για την ένταξη των περιοχών αυτών στο ελληνικό κράτος.