Περίπου 6.000 μαθητές στη Μαλαισία έχουν νοσήσει από γρίπη, γεγονός που οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο ορισμένων σχολείων για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

«Έχουμε ήδη μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση μολυσματικών νόσων από την εποχή της πανδημίας της COVID-19», δήλωσε ο γενικός διευθυντής Μοχντ Αζαάμ Άχμαντ, όπως μετέδωσε τοπικό δίκτυο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπενθυμίστηκε στα σχολεία να τηρούν τις σχετικές οδηγίες, ενθαρρύνοντας τη χρήση προστατευτικής μάσκας και τον περιορισμό δραστηριοτήτων σε μεγάλες ομάδες μαθητών.

Αν και δεν διευκρινίστηκε ο ακριβής αριθμός των σχολείων που έχουν κλείσει, τα περιστατικά έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας ανησυχία στις εκπαιδευτικές αρχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, την περασμένη εβδομάδα εντοπίστηκαν 97 εστίες γρίπης σε όλη τη Μαλαισία, έναντι 14 την προηγούμενη εβδομάδα, με τις περισσότερες να καταγράφονται σε σχολεία και νηπιαγωγεία.