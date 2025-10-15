Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθησαν δύο άτομα που διαχειρίζονταν παράνομες διαδικτυακές κοινότητες, μέσω των οποίων τα μέλη ενημερώνονταν για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων.

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 29 και 55 ετών, το πρωί της Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχές της Αθήνας. Οι δύο άνδρες φέρονται να λειτουργούσαν κοινότητες σε πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, ενημερώνοντας τα μέλη τους για σημεία και χρόνους αστυνομικών ελέγχων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ ανεστάλη η λειτουργία συνολικά τριών κοινοτήτων.

Εκατοντάδες χιλιάδες μέλη σε τρεις παράνομες κοινότητες

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ενδελεχή ψηφιακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Στο πλαίσιο της έρευνας, αλλά και μετά από καταγγελίες πολιτών και διαπιστώσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, προέκυψε ότι λειτουργούσαν τρεις κοινότητες με περισσότερα από 201.000 μέλη.

Τα μέλη αυτών των κοινοτήτων αντάλλασσαν πληροφορίες για ελέγχους της τροχαίας και την παρουσία αστυνομικών υπηρεσιών, όπως οι ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙ.ΑΣ., σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 29χρονος είχε ρόλο υπερδιαχειριστή (Super Admin) και ο 55χρονος διαχειριστή (Admin) σε κοινότητα με πάνω από 173.000 μέλη. Ο πρώτος φέρεται να διαχειριζόταν ακόμη δύο κοινότητες με περίπου 28.000 μέλη, που επικεντρώνονταν σε περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης.

Κίνδυνοι για την οδική ασφάλεια

Οι συγκεκριμένες κοινότητες αποτέλεσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, υπονομεύοντας το έργο της αστυνομίας και δημιουργώντας κινδύνους για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τα οποία συνδέονταν με τους λογαριασμούς διαχείρισης των κοινοτήτων. Τα κατασχεθέντα θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.