Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:
- 170 προσαγωγές,
- 6 συλλήψεις μελών, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό στέλεχος,
- 6 συλλήψεις άλλων ατόμων για επιπλέον αδικήματα σε περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Αργούς.
Έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.