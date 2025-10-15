Μετά το τέλος του καλοκαιριού και την έναρξη της νέας σχολικής και εργασιακής χρονιάς, οι περισσότεροι αρχίζουμε να ψάχνουμε πότε θα έρθει η επόμενη ευκαιρία για ξεκούραση. Η πρώτη μεγάλη “ανάσα” μετά τον Σεπτέμβριο είναι φυσικά η 28η Οκτωβρίου, η εθνική μας εορτή — και από εκεί και πέρα αρχίζει η αλυσίδα των πολυπόθητων τριημέρων και τετραημέρων που κάνουν τη χρονιά να κυλά λίγο πιο εύκολα.

Η πρώτη στάση: 28η Οκτωβρίου 2025

Το 2025 η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τρίτη, γεγονός που την καθιστά ιδανική ευκαιρία για ένα μικρό φθινοπωρινό τετραήμερο. Με μία άδεια τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, μπορεί κανείς να απολαύσει ένα τετραήμερο από το Σάββατο 25 έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου. Είναι η πρώτη ουσιαστική “ανάπαυλα” μετά την έναρξη των σχολείων, και πολλοί την εκμεταλλεύονται για κοντινές αποδράσεις πριν μπει για τα καλά ο χειμώνας.

Ο χειμώνας του 2025: μικρές αποδράσεις και χριστουγεννιάτικες ανάσες

Λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, τα Χριστούγεννα του 2025 (Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου) προσφέρουν φυσικά ένα τετραήμερο 25–28 Δεκεμβρίου χωρίς να χρειάζεται καμία επιπλέον άδεια. Αν προσθέσει κανείς και την Πρωτοχρονιά, η περίοδος αυτή μετατρέπεται σε μια μικρή “χειμερινή ανάπαυλα” που συνδέει όμορφα το τέλος και την αρχή του νέου έτους.

Η αρχή του 2026: νέα τριήμερα, νέα ενέργεια

Το 2026 ξεκινά με το τριήμερο των Θεοφανείων (6 Ιανουαρίου), που πέφτει Δευτέρα — ιδανική ευκαιρία για το πρώτο μικρό ταξίδι της χρονιάς. Ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, επίσης Δευτέρα, οπότε και πάλι έχουμε ένα τριήμερο έτοιμο, χωρίς καμία επιπλέον άδεια. Είναι μια τέλεια ευκαιρία για τις πρώτες αποδράσεις της άνοιξης, λίγο πριν την περίοδο της Σαρακοστής.

Το Πάσχα του 2026 και τα “γεμάτα” τετραήμερα της άνοιξης

Το Πάσχα του 2026 πέφτει στις 12 Απριλίου, με τη Μεγάλη Παρασκευή στις 10 και τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13. Έτσι, προκύπτει ένα τετραήμερο 10–13 Απριλίου, το πιο “πλούσιο” διάλειμμα της άνοιξης, ιδανικό για ταξίδια και οικογενειακές στιγμές. Αμέσως μετά, η Πρωτομαγιά του 2026 πέφτει Παρασκευή, εξασφαλίζοντας κι αυτή τριήμερο (1–3 Μαΐου) — το τέλειο pre-summer διάλειμμα πριν την αρχή του καλοκαιριού.

Καλοκαίρι 2026: Άγιο Πνεύμα και Δεκαπενταύγουστος

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού για πολλούς. Οι παραλίες γεμίζουν, τα σχολεία πλησιάζουν στο τέλος τους και όλοι περιμένουν τις διακοπές του Αυγούστου.

Ο Δεκαπενταύγουστος, όπως πάντα, είναι ο “βασιλιάς” του ελληνικού καλοκαιριού· το 2026 πέφτει Σάββατο, οπότε δεν δημιουργεί τριήμερο, αλλά παραμένει σταθερά μια από τις πιο αγαπημένες ημερομηνίες για ξεκούραση και γιορτή.

Και μετά το καλοκαίρι…

Η επόμενη μεγάλη αργία μετά τον Σεπτέμβριο του 2026 θα είναι πάλι η 28η Οκτωβρίου 2026, που πέφτει Τετάρτη. Αν και δεν βολεύει για τριήμερο χωρίς άδεια, είναι πάντοτε μια συμβολική ημερομηνία, λίγο μετά την έναρξη των μαθημάτων, και συχνά συνοδεύεται από σχολικές γιορτές και παρελάσεις που “σπάνε” την καθημερινότητα.

Από το φθινόπωρο του 2025 έως και το καλοκαίρι του 2026, έχουμε μπροστά μας πολλές ευκαιρίες για τριήμερα και τετραήμερα. Η 28η Οκτωβρίου 2025, το Πάσχα, η Πρωτομαγιά, το Αγίου Πνεύματος και τα Χριστούγεννα είναι οι ημερομηνίες-“κλειδιά” που χαρίζουν τις πιο ξεκούραστες μικρές αποδράσεις. Με λίγη οργάνωση και μια-δυο μέρες άδεια στις σωστές στιγμές, η χρονιά μπορεί να γεμίσει από μικρά, όμορφα διαλείμματα — γιατί τελικά, αυτά είναι που μας κρατούν σε ισορροπία.