Άμεση πρόσβαση στα στοιχεία ακινήτων φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει χωρίς να έχουν αφήσει κληρονόμους αποκτούν οι Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών με τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος Κοινωφελών Περιουσιών με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ. Η διασύνδεση των συστημάτων δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού και αξιοποίησης χιλιάδων ακινήτων που προέρχονται από σχολάζουσες κληρονομιές.

Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται η διαδικασία εκκαθάρισης, περιορίζονται οι καθυστερήσεις και διευκολύνεται η υποβολή στοιχείων από εκτελεστές διαθηκών και εκκαθαριστές. Παράλληλα, τίθεται το θεσμικό πλαίσιο για τη διαφανή και αποτελεσματική αξιοποίηση περιουσιών, μέρος των οποίων θα διατεθεί για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά. Θα δημιουργηθεί Ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και Πλατφόρμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, τα οποία θα συνδεθούν με τα υφιστάμενα μητρώα του Δημοσίου.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ίδρυση φορέα ειδικού σκοπού που θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιών αυτών, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος κοινωνικών και στεγαστικών προγραμμάτων.

Αναξιοποίητα χιλιάδες ακίνητα

Σήμερα, το Δημόσιο δεν γνωρίζει ποια είναι η οικονομική αξία των εκκρεμών κληρονομιών, πόσα και ποια ακίνητα παραμένουν ανεκμετάλλευτα ή απαξιώνονται, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου αποτρέπεται από πλαστές ιδιόγραφες διαθήκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία 5ετία εκκαθαρίστηκαν μόλις 100 ακίνητα από σχολάζουσες κληρονομιές ενώ εκτιμάται ότι 7.000 κληρονομιές βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί, το πρώτο βήμα για το ξεκαθάρισμα των ακινήτων που κληρονομεί το κράτος με στόχο να διατεθούν στην αγορά για στεγαστικούς και κοινωνικούς σκοπούς

Η απόφαση

Η απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας που συνδέει το Πληροφοριακό Σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ – Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών»του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το Περιουσιολόγιο προκειμένου να παρέχονται στοιχεία ακινήτων φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει.

Ο σκοπός της υπηρεσίας είναι:

(α) Να επιτρέψει στους εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών τα στοιχεία των ακινήτων που ανήκουν σε κληρονομιές υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών, καθώς και σε περιπτώσεις κληρονομιών χωρίς κληρονόμους.

(β) Να δώσει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να διασταυρώνουν και να εξακριβώνουν τα ακίνητα που ανήκουν σε τέτοιες υπό εκκαθάριση ή σχολάζουσες κληρονομιές.

Το υπουργείο Οικονομικών υποχρεούται να διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα, την παρακολούθηση προσβάσεων, και τη χρήση των δεδομένων αποκλειστικά για τον καθορισμένο σκοπό. Η διάθεση των στοιχείων πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και τη νομοθεσία περίπροστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).