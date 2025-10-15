Oι νέες εκδόσεις του 3008 προσφέρουν προηγμένη τεχνολογία και εξηλεκτρισμένη κινητικότητα.

Το Peugeot 3008, ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV της ευρωπαϊκής αγοράς, έχει κατακτήσει περισσότερους από 1.320.000 πελάτες σε 130 χώρες και έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εικόνας της Peugeot ως μάρκας που συνδυάζει γοητευτική σχεδίαση, καινοτόμες τεχνολογίες και την απόλαυση της οδήγησης. Σήμερα, με τη νέα γκάμα, το μοντέλο συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

Το Peugeot 3008 δίνει έμφαση στη σχεδίαση, την αεροδυναμική με ένα προηγμένο εσωτερικό, το Panoramic i-Cockpit® που αποτελεί την καρδιά της εμπειρίας. Η αιωρούμενη κυρτή οθόνη 21 ιντσών, που συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με το σύστημα πολυμέσων, προσφέρει μια υπερσύγχρονη και εργονομική διάταξη. Ο φωτισμός LED και οι επενδύσεις από premium υλικά, όπως αλουμίνιο, Alcantara ή συνδυασμό δέρματος, συμπληρώνουν το μενού.

Η Peugeot προσφέρεται με μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες:

Hybrid 145hp με έξυπνο σύστημα 48V, που επιτρέπει έως και 50% κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια στις αστικές διαδρομές, μειώνοντας την κατανάλωση και τις εκπομπές.

με έξυπνο σύστημα 48V, που επιτρέπει έως και 50% κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια στις αστικές διαδρομές, μειώνοντας την κατανάλωση και τις εκπομπές. Plug-In Hybrid 195hp με μπαταρία 22 kWh και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 102 km σε αστικό κύκλο και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 0,9 l/100 km.

με μπαταρία 22 kWh και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 102 km σε αστικό κύκλο και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 0,9 l/100 km. Αμιγώς ηλεκτρικό διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις, προσφέροντας αυτονομία έως 700 km σε μικτό κύκλο οδήγησης (Best-in-Class), κορυφαία οδηγική απόδοση έως 325hp με τετρακίνηση και γρήγορη φόρτιση (100 km σε 10 λεπτά).

Η νέα σειρά STYLE με τιμή εκκίνησης 33.900€, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Συστήμα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, Κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, Peugeot Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών