Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν στοές χρυσωρυχείου πλημμύρισαν και κατέρρευσαν στον δήμο Ελ Καγιάο, στη νότια Βενεζουέλα, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ομάδες του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης κινδύνων επιχειρούν στην περιοχή, ενώ έχουν εντοπιστεί πτώματα θυμάτων σε τρεις διαφορετικές στοές. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού και λάσπης.

«Η πρώτη φάση του έργου είναι να αντληθεί (νερό) από όλες τις στοές στον τομέα για να μειωθεί το επίπεδο των θυμάτων και κατόπιν θα γίνει εκτίμηση για τις σωστικές προσπάθειες», ανέφεραν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.