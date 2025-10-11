Ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας βρέθηκε στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε έπειτα από αίτημα του Καράκας. Η Βενεζουέλα, σε επιστολή της προς το Συμβούλιο, έκανε λόγο για «σοβαρή κλιμάκωση των επιθέσεων των ΗΠΑ» και για «στρατιωτική ανάπτυξη άνευ προηγουμένου» στην Καραϊβική.

Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μίροσλαβ Γέντζα, προειδοποίησε για την αυξανόμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών, μετά τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νότια Καραϊβική. Όπως ανέφερε, «στα μέσα Αυγούστου αναφέρθηκε αυξημένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στα ανοικτά της Βενεζουέλας», με την Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι στόχος είναι η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Ωστόσο, η παρουσία αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, «έχει εντείνει τις συνεχιζόμενες εντάσεις». Ακολούθησαν αμερικανικά πλήγματα σε πλοία ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών, με «21 θανάτους συνολικά», αν και τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν καταφέρει να επαληθεύσουν τις σχετικές αναφορές. Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι «ο Πρόεδρος ενήργησε σύμφωνα με το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων».

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δήλωσε ότι «παραμένει σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής». Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κινητοποίησε «4,5 εκατομμύρια μέλη της Μπολιβαριανής Πολιτοφυλακής» και ανακοίνωσε στρατιωτικές ασκήσεις με «πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και drones» για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας. Στις 29 Σεπτεμβρίου υπέγραψε διάταγμα κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, ενώ η Βενεζουέλα κατήγγειλε «πτήσεις πέντε αμερικανικών μαχητικών σε απόσταση 75 χιλιομέτρων από τις ακτές».

Σε επιστολή της 9ης Οκτωβρίου προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Καράκας υποστήριξε ότι ο «απώτερος σκοπός των ενεργειών των ΗΠΑ είναι να προωθήσουν τη πολιτική τους για αλλαγή καθεστώτος».

Έκκληση για αποκλιμάκωση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ο κ. Γέντζα μετέφερε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς τα δύο μέρη «να αποκλιμακώσουν την ένταση, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να επιλύσουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα». Υπενθύμισε ότι οι επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών πρέπει να διεξάγονται «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Καταλήγοντας, προειδοποίησε για «τον καταστροφικό αντίκτυπο της βίας που προκαλείται από το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα» και επανέλαβε την ανάγκη αποφυγής ενεργειών που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή.

Η θέση της Ελλάδας

Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Ιωάννης Σταματέκος, εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση των εντάσεων στην Καραϊβική και για την αυξανόμενη απειλή της διακίνησης ναρκωτικών. Επανέλαβε ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τη μόνη βιώσιμη οδό για την ειρηνική επίλυση διαφορών, στο πλαίσιο του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Τόνισε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης, σε διμερές, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, συνεχάρη τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο για τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης, χαρακτηρίζοντάς την εμπνευσμένη μορφή δημοκρατίας και ελευθερίας.

Αντιπαράθεση Ουάσιγκτον – Καράκας

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Βενεζουέλας, πρέσβης Σαμουέλ Μονκάδα, προειδοποίησε για ενδεχόμενη επικείμενη ένοπλη επίθεση των ΗΠΑ, επικαλούμενος τη στρατιωτική συγκέντρωση και την κλιμακούμενη ρητορική της Ουάσιγκτον. Κατήγγειλε τις αμερικανικές ενέργειες ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ζήτησε διεθνή έρευνα, κάνοντας λόγο για «ατζέντα αλλαγής καθεστώτος».

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι «η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε επιθετική στάση έναντι των καρτέλ ναρκωτικών και της διακίνησης ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες». Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ, σύμβουλος Τζον Κέλεϊ, ανέφερε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα χρησιμοποιήσει όλη τη δύναμη της Αμερικής για να εξαλείψει τα καρτέλ ναρκωτικών, ανεξάρτητα από το πού δραστηριοποιούνται».