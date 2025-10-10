Η Βενεζουέλα ζήτησε χθες Πέμπτη την κατεπείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας «κλιμάκωση των επιθέσεων» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Καράκας, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν πολεμικά πλοία στην Καραϊβική και έπληξαν ταχύπλοα που, κατά την Ουάσιγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων.

Σε ανακοίνωση που συνοδεύει επιστολή προς τον διεθνή οργανισμό, η κυβέρνηση αναφέρει ότι «η μπολιβαριανή κυβέρνηση της Βενεζουέλας ζήτησε επίσημα κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μπροστά στη σοβαρή κλιμάκωση των επιθέσεων και τη στρατιωτική ανάπτυξη άνευ προηγουμένου των ΗΠΑ στην Καραϊβική».