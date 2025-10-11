Νικολάς Μαδούρο φέρεται να προσέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρόσβαση στους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας με στόχο την εκτόνωση των εντάσεων μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον, αλλά και τη διατήρησή του στην εξουσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση, τερματίζοντας κάθε διπλωματική επαφή με τη Βενεζουέλα. Η εφημερίδα επικαλείται πηγές που συμμετείχαν στις σχετικές συνομιλίες.

Η πρόταση του Μαδούρο προς την Ουάσιγκτον

Η πρόταση του Μαδούρο περιελάμβανε το άνοιγμα όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών έργων πετρελαίου και χρυσού της Βενεζουέλας σε αμερικανικές εταιρείες. Παράλληλα, προέβλεπε προνομιακά συμβόλαια για αμερικανικές επιχειρήσεις και ανακατεύθυνση των εξαγωγών πετρελαίου από την Κίνα προς τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εμφανιζόταν διατεθειμένος να περικόψει συμβάσεις ενέργειας και εξόρυξης με εταιρείες από την Κίνα, το Ιράν και τη Ρωσία, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την ανοχή της Ουάσιγκτον.

Η άρνηση της κυβέρνησης Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Μαδούρο, ο οποίος παραμένει επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή για διακοπή των διπλωματικών προσπαθειών με το Καράκας, ακυρώνοντας κάθε πιθανότητα συμφωνίας, τουλάχιστον προς το παρόν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, στοχεύοντας σκάφη που, σύμφωνα με αξιωματούχους, μετέφεραν ναρκωτικά. Η αυξημένη ένταση έχει οδηγήσει πολλούς να εκτιμούν ότι ο πραγματικός στόχος του Λευκού Οίκου είναι η απομάκρυνση του Μαδούρο υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Μάρκο Ρούμπιο, έχει πρωτοστατήσει στις προσπάθειες για την εκδίωξη του Μαδούρο, χαρακτηρίζοντάς τον «παράνομο ηγέτη» που «διαφεύγει της αμερικανικής δικαιοσύνης».

Η οικονομική πρόταση της αντιπολίτευσης

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, παρουσίασε στην Ουάσιγκτον οικονομικό σχέδιο ύψους 1,7 τρισ. δολαρίων σε βάθος 15ετίας. Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών στη Βενεζουέλα, υπό την προϋπόθεση δημοκρατικής μετάβασης.

Η οικονομική σύμβουλός της, Σάρι Λέβι, υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς δημοκρατία, κράτος δικαίου και ατομικές ελευθερίες. Όπως δήλωσε, «αυτό που προσφέρει ο Μαδούρο στους επενδυτές δεν είναι σταθερότητα, αλλά έλεγχος που διατηρείται μέσω του τρόμου».

Πράσινο φως για εκμετάλλευση φυσικού αερίου

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενέκρινε τη συνεργασία της Shell με την κυβέρνηση του Τρινιντάντ και Τομπάγκο για την ανάπτυξη υπεράκτιου κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Βενεζουέλα. Το κοίτασμα προορίζεται να προμηθεύει με φυσικό αέριο το Τρινιντάντ, τα θαλάσσια σύνορα του οποίου βρίσκονται κοντά στο έργο.

Η άδεια, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Τρινιντάντ, Τζον Τζέρεμι, προβλέπει τρία στάδια και καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στην ανάπτυξη του έργου. «Πρέπει να επιτευχθούν εμπορικοί στόχοι για τις αμερικανικές εταιρείες. Δεν πιστεύουμε ότι αυτοί οι στόχοι είναι δύσκολο να επιτευχθούν», δήλωσε ο Τζέρεμι στο Reuters.

Κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης

Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 10.000 στρατιώτες στην περιοχή, κατανεμημένους σε οκτώ πολεμικά πλοία και ένα υποβρύχιο. Οι δυνάμεις συμμετέχουν σε ασκήσεις και έχουν πραγματοποιήσει πλήγματα σε πλοία που, σύμφωνα με τις αρχές, μετέφεραν ναρκωτικά.

Απαντώντας, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ενεργοποίησε το «Σχέδιο Ανεξαρτησίας 200» για την προστασία στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων. «Η Βενεζουέλα κινητοποιείται με οργανωμένο τρόπο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέγιο, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες είναι «ειρηνικοί», αλλά «προετοιμάζονται ενεργά σε όλα τα μέτωπα».

Διαπραγματεύσεις και παρασκηνιακές κινήσεις

Ο Μαδούρο δήλωσε ότι η στρατιωτική άσκηση περιλαμβάνει «27 αποστολές για την προστασία της Ολοκληρωμένης Αμυντικής Ζώνης της Λα Γκουάιρα και του Καραμπόμπο». Παρά την ένταση, κύκλοι που επιδιώκουν την αποκλιμάκωση θεωρούν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο επαναπροσέγγισης.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας τόνισε ότι «αν οι γκρίνγκος επιτεθούν, θα απαντήσουμε», αλλά παραμένει ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις. Το Κατάρ προσπαθεί να διαμεσολαβήσει, ωστόσο αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φέρονται να απορρίπτουν την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας τη συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης.