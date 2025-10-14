Σε μια προσπάθεια να μειώσει την πολιτική ένταση και να ανοίξει διάλογο με την αντιπολίτευση, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχώρησε σε στοχευμένες φορολογικές αυξήσεις για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και στην επιβολή μιας έκτακτης εισφοράς για τις μεγάλες περιουσίες.

Στην ομιλία του στο κοινοβούλιο το μεσημέρι της Τρίτης (14/10), ο Λεκορνί επιβεβαίωσε ότι παραιτείται από την εφαρμογή του άρθρου 49.3, το οποίο μέχρι πρότινος επέτρεπε την έγκριση του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία, εκτός αν γινόταν δεκτή πρόταση μομφής. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «το Κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο» για τον προϋπολογισμό, διασφαλίζοντας ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι την τελική ψήφιση.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για τη μείωση του ελλείμματος: ο αρχικός προϋπολογισμός προβλέπει έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών και μείωση του ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ, ενώ έως το 2025 αναμένεται να διατηρηθεί κάτω από το 5,4% που είχε προβλέψει ο προκάτοχος του Λεκορνί. «Δεν μπορούμε να θέσουμε τη χώρα μας σε διαρκή εξάρτηση από ξένους δανειστές», δήλωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του δεν θα επιτρέψει καμία ολίσθηση στους δημόσιους λογαριασμούς.

Η αναστολή της μεταρρύθμισης αποτέλεσε και μια σημαντική προϋπόθεση που έθεσε το Σοσιαλιστικό κόμμα για να μην καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Ο Λεκορνί κάλεσε τους βουλευτές να μην χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού ως πρόσχημα για πολιτική ανατροπή, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής».