Στην ηλικία των 92 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο θρυλικός προπονητής των ελληνικών γηπέδων, Γιάννης Κόλλιας.

Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη του, Γεωργία, με ανάρτησή της σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, στην οποία έγραψε:

«Πατέρα μου, οδηγέ της ζωής μου, φως μου, στήριγμά μου… τα συν και τα πλην μας, πάντα εκεί, πάντα δίπλα μου. Ένα ακόμη πικρό ποτήρι… πέτα, πέτα, πέτα ψηλά και ξεκουράσου».

Ο Γιάννης Κόλλιας είχε προπονήσει τον Ολυμπιακό, τον Πιερικό, τον Ολυμπιακό Βόλου, την Κόρινθο, τον Πανεργειακό και την Νίκη Βόλου, όμως το «στίγμα» του στους πάγκους το άφησε με την Εθνική Νέων και την Εθνική Ελπίδων καθώς βοήθησε στην ανάπτυξη πολλών νέων ποδοσφαιριστών ενώ επίσης κατέκτησε και την δεύτερη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1998.