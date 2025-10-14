Μετά το προηγούμενο σερί με επτά παιχνίδια σε 21 μέρες, τώρα απλά αλλάζει κατά μια μέρα το χρονικό περιθώριο. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μπαίνει να παίξει σε μια περίοδο που μπορεί πολλά να πάρουν τον δρόμο τους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικίνδυνη αποστολή στη Λιλ με την παρέα του Ολιβιέ Ζιρού, διαδοχικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, μέχρι και το ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ένα διάστημα που θα δείξει αν η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει το βάθος, την αντοχή και το μέταλλο πρωταθλητή.

Η διακοπή ήρθε… και πέρασε. Για τον ΠΑΟΚ, όμως, δεν υπήρξε ποτέ πραγματική ανάσα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί μοιάζει με μαραθώνιο χωρίς ενδιάμεσες στάσεις – ένα διάστημα που μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη χρονιά του Δικεφάλου του Βορρά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Με την αγωνία να υπάρχει για την κατάσταση στην οποία γύρισε από την Σερβία εσπευσμένα ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ίσως αυτή η διακοπή να αφήνει κατάλοιπα στον Δικέφαλο.

Αρχής γενομένης από το ντέρμπι των Δικεφάλων στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια σειρά από συνεχόμενες «μάχες» που θα απαιτήσουν απόλυτη συγκέντρωση, διαχείριση δυνάμεων και ψυχραιμία. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ έχει πάντα τη δική του φόρτιση – και φέτος, περισσότερο από ποτέ, είναι ένα τεστ χαρακτήρα και προσωπικότητας, αφού οι δυο ομάδες ειναι σε απόσταση αναπνοής στην βαθμολογία.

Πρέπει να δείξει καθαρό μυαλό και… balance

Λίγες μέρες αργότερα, το ταξίδι στο Λιλ έρχεται να ανεβάσει τον δείκτη δυσκολίας στα ύψη. Η γαλλική ομάδα έχει ποιότητα, ένταση και ρυθμό, και ο ΠΑΟΚ καλείται να δείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ευρωπαϊκό του επίπεδο απέναντι σε αντιπάλους τέτοιου βεληνεκούς.

Και δεν είναι μόνο αυτά. Μετά το Λιλ, ακολουθούν δύο υποχρεώσεις στην Τούμπα: πρώτα με τον Βόλο για το πρωτάθλημα και έπειτα με την ΑΕΛ για το Κύπελλο. Δύο αγώνες διαφορετικού χαρακτήρα, αλλά εξίσου κρίσιμοι, γιατί τέτοια ματς είναι που ξεχωρίζουν τις ομάδες που απλώς «κυνηγούν» στόχους από εκείνες που τους πετυχαίνουν.

Η συνέχεια παραμένει εξαντλητική. Έξοδος στις Σέρρες, σε μια έδρα που πάντα κρύβει παγίδες, και κατόπιν υποδοχή της Γιουνγκ Μπόις, των πάντα μαχητικών Ελβετών, στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί καθαρό μυαλό, σωστή εναλλαγή προσώπων και –κυρίως– ψυχολογική αντοχή, γιατί οι ρυθμοί δεν θα πέσουν ούτε στιγμή.

Κι όλα αυτά πριν καν φτάσουμε στο επόμενο μεγάλο ραντεβού: το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί «κλειδί» για τη συνέχεια, ειδικά αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να βγει αλώβητος από το προηγούμενο «τούνελ».

Η πρόκληση είναι ξεκάθαρη: ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει διάρκεια, συνέπεια και πνεύμα ομάδας που αντέχει στην πίεση. Γιατί σε αυτό το κομμάτι της σεζόν δεν θα κριθούν μόνο αποτελέσματα, αλλά και χαρακτήρες. Κι εκεί, είναι που φαίνεται αν μια ομάδα μπορεί πραγματικά να κυνηγήσει κάτι μεγάλο.

Η απαιτητική αυτή διαδρομή έρχεται σε μια περίοδο που ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωρίζει καλά πως η ομάδα του βρίσκεται στο κρίσιμο σημείο ισορροπίας. Δεν ειναι τυχαίο ότι μια από τις αγαπημένες λέξεις του Ρουμάνου προπονητή ειναι το «balance» και την λέει κάθε μέρα στους παίκτες του και τους συνεργάτες του ίσως και… 100 φορές.