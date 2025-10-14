Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης της Sunlight Group, μέλους του Ομίλου Olympia, από την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, βάσει του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System – IMS).

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η πιστοποίηση καλύπτει πέντε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, τα οποία αποτελούν κορυφαία εργαλεία για τη διασφάλιση της ποιότητας, της βιωσιμότητας και της εταιρικής ακεραιότητας:

• ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

• ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

• ISO 45001 – Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

• ISO 37001 – Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

• ISO 37301 – Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις της Sunlight Group σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό επιτόπιων και απομακρυσμένων ελέγχων.

«Με την πιστοποίηση αυτή, η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα αναδεικνύει τον ρόλο της ως στρατηγικού εταίρου για τις επιχειρήσεις που θέτουν στο επίκεντρο τη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και υπευθυνότητας. Η συνεργασία με τη Sunlight Group, έναν οργανισμό με πολυεθνική παρουσία και υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας, επιβεβαιώνει την ικανότητα της TÜV AUSTRIA να φέρει εις πέρας σύνθετες διαδικασίες αξιολόγησης, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις διαφορετικών αγορών και ρυθμιστικών πλαισίων» καταλήγει η ανακοίνωση.