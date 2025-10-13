Ο Αμερικανοϊσραηλινός Τζοέλ Μοκίρ, ο Γάλλος Φιλίπ Αγκιόν και ο Καναδός Πίτερ Χόβιτ τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας επειδή «εξήγησαν την οικονομική ανάπτυξη που καθοδηγείται από την καινοτομία», ανακοίνωσε σήμερα η Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Το βραβείο αυτό είναι το τελευταίο από τα φετινά Νόμπελ. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (1,2 εκατομμύριο δολάρια).

«Οι βραβευθέντες μας δίδαξαν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Η οικονομική στασιμότητα, και όχι η ανάπτυξη, ήταν ο κανόνας στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Η δουλειά τους δείχνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε τις απειλές για τη συνέχιση της προόδου και να αντιδράμε σ’ αυτές», ανακοινώθηκε από την Ακαδημία.