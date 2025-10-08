Στους Richard Robson, Omar Yaghi, και Susumu Kitagawa απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημείας, «για την ανάπτυξη μεταλλικών-οργανικών πλαισίων».

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025

Το βραβείο, που έχει ιστορία πάνω από έναν αιώνα, απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και οι νικητές μοιράζονται 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,2 εκατομμύρια δολάρια), καθώς και τη φήμη της νίκης στο πιο διάσημο επιστημονικό βραβείο στον κόσμο.

«Μέσω της ανάπτυξης μεταλλικών-οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες έχουν προσφέρει στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε ο οργανισμός απονομής του βραβείου σε δήλωσή του.

Το Νόμπελ Χημείας ήταν το τρίτο βραβείο που ανακοινώθηκε στη φετινή σειρά βραβείων, σύμφωνα με την παράδοση, μετά από αυτά για την ιατρική και τη φυσική που ανακοινώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

