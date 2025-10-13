Τηλεοπτική μετάδοση της ισραηλινής αστυνομίας δείχνει μια αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τους απελευθερωμένους ομήρους καθ’ οδόν προς μια βάση στο νότιο Ισραήλ, όπου θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.
Μακρόν: «Η ειρήνη γίνεται εφικτή για το Ισραήλ, για τη Γάζα και την περιοχή»
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την απελευθέρωση των εν ζωή Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι «η ειρήνη γίνεται εφικτή για το Ισραήλ, για τη Γάζα και για ολόκληρη την περιοχή». «Μοιράζομαι τη χαρά των οικογενειών και του ισραηλινού λαού καθώς επτά όμηροι μόλις παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό», […]
Γάζα: Δάκρυα και συγκίνηση – Οι πρώτες επικοινωνίες ομήρων με τους δικούς τους
Ομήροι στη Γάζα επικοινώνησαν για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι συγκλονιστικές εικόνες δείχνουν συγγενείς να μιλούν τηλεφωνικά ή μέσω βιντεοκλήσης με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τα οποία παραμένουν αιχμάλωτα. Σε ένα από τα βίντεο, η Einav Zangauker, μητέρα του Matan […]
Αυξημένος ο «κόκκινος τουρισμός» στην Κίνα κατά την Εθνική Ημέρα και το Φεστιβάλ του Φθινοπώρου
Φέτος, στις διακοπές της Εθνικής Ημέρας της Κίνας και του Φεστιβάλ του Φθινοπώρου, αυξήθηκε το ενδιαφέρον για τον «κόκκινο τουρισμό», με οικογένειες και νέους να επισκέπτονται ιστορικές τοποθεσίες για να γνωρίσουν το παρελθόν της χώρας.
Ποιοι είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς που απελευθερώνονται σήμερα
Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει την επιστροφή σήμερα στο Ισραήλ των 20 ομήρων που εξακολουθούν να είναι ζωντανοί και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Ακολουθούν λίγα λόγια για τους 20 Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώνονται σήμερα: Ματάν Άνγκρεστ, […]
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Το τραγικό τηλεφώνημα στο 911
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον αποκαλύφθηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών. Περαιτέρω στοιχεία για τον αιφνίδιο χαρακτήρα του θανάτου της Κίτον ήρθαν στο φως την Κυριακή με τη δημοσιοποίηση της κλήσης στο 911 […]