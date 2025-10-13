Απολογείται σήμερα ο 43χρονος Γεωργιανός που κατηγορείται ότι κατακρεούργησε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα. Ο άνδρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Η γυναίκα δέχθηκε περισσότερα από 110 χτυπήματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να χάσει την όρασή της από το ένα μάτι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 43χρονος έχει στο ενεργητικό του 12 συλλήψεις. Τον Νοέμβριο του 2022, μετά από μία από αυτές, κρατήθηκε στην Αμυγδαλέζα και ξεκίνησε διαδικασία για αίτηση ασύλου.

Ωστόσο, την 1η Ιανουαρίου 2023 η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο από την Υπηρεσία Ασύλου, καθώς ο ίδιος δεν συνέχισε τη διαδικασία. Έτσι, δεν έλαβε ποτέ άσυλο και παρέμενε παράνομα στη χώρα.

Βαρύ ποινικό παρελθόν

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2023 είχε υποβάλει αίτημα για εκούσια εισαγωγή σε ψυχιατρικό ίδρυμα, δηλώνοντας ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αναλυτικά, οι αρχές τον είχαν συλλάβει για τα εξής: