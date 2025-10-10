Το κακοποιητικό παρελθόν του 43χρονου Γεωργιανού που κάρφωσε με πιρούνι στο πρόσωπο την έγκυο σύντροφό του, έρχεται στο φως της δημοσιότητας μέσα από μαρτυρίες σοκ από ανθρώπους που τον γνωρίζουν χρόνια, όταν ακόμη ζούσε με την πρώην σύζυγό του και την κόρη τους, οι οποίες όπως καταγγέλλεται, ήταν συστηματικά θύματα ξυλοδαρμών.
Η εξαφάνιση της ανήλικης κόρης τους στις 30 Δεκεμβρίου 2022 ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Το 14χρονο τότε κορίτσι το είχε σκάσει από το σπίτι. Όταν την εντόπισαν μετά από τρεις μέρες, η μητέρα της πήρε την απόφαση να τη φυγαδέψει στη Γεωργία, στέλνοντας την στην γιαγιά της, μακριά από τον 43χρονο. Οικογενειακή φίλη μίλησε στην εκπομπή Live News του MEGA για την κόλαση που είχαν ζήσει η ανήλικη με την μητέρα της. Όπως είπε, όταν το κορίτσι ήταν 12 ετών, ο 43χρονος είχε ξυρίσει τα μαλλιά της, προκειμένου να την εμποδίσει να βγαίνει από το σπίτι.
«Την σύζυγο χτυπούσε. Το παιδί δεν γνωρίζω, αν είχε απλώσει χέρι. Λίγο μιλούσε άσχημα, όταν έπινε, με το παιδί να μην βγαίνει έξω, κάτι τέτοια και είχε ξυρίσει τα μαλλιά, για να μην βγαίνει έξω το κορίτσι… Στο παιδί του. Δώδεκα ήταν, για να μην βγαίνει έξω δηλαδή, να μην κάνει παρέα με κανέναν. Ήταν άσχημες μέρες, τσακωμούς, διάφορα. Μετά είχε φύγει το παιδί. Από το σπίτι έφυγε το παιδί κρυφά. Είχε φύγει και το έψαχναν τρεις μέρες, δεν το βρίσκανε το παιδί. Ένα ξέρω, ότι στην Κηφισίας σε κάποια πολυκατοικία πήραν στον αστυνομικό, επειδή τα βράδια κοιμόταν το καημένο παιδί εκεί… Στην πολυκατοικία, στην είσοδο. Κάπου εκεί. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ το παιδάκι» είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα αυτή.
«Με την άδεια της μητέρας της είχε μείνει σε ’μένα»
Στην εκπομπή του MEGA μίλησε και η γυναίκα που είχε κρύψει τότε την ανήλικη. Όπως είπε «την είχε χτυπήσει ο μπαμπάς της πολύ. Την είχε κουρέψει με την μηχανή την ξυριστική και ήταν σε εμένα. Με την άδεια της μητέρας της είχε μείνει σε μένα. Μου είχε πει, ότι την είχε χτυπήσει ο μπαμπάς της, γιατί είχε φύγει από το σπίτι μικρή. Την πήγα εγώ στο σπίτι και την χτύπησε και μπροστά μου πάρα πολύ άσχημα. Με πήρε τηλέφωνο βασικά, ήρθανε σπίτι μου μαζί. “Και σε παρακαλώ, κράτα το παιδί κάποιες μέρες στο σπίτι, γιατί δεν την αφήνει να πάει σχολείο, δεν την αφήνει να βγει από το σπίτι, την χτύπησε πάρα πολύ”, φαινόταν κι όλας το παιδί, ότι το έχει χτυπήσει. Μπούτια, χέρια, πρόσωπο και ξυρισμένο το παιδί και φορούσε κιόλας μαντήλι στο κεφάλι, πώς να έβγαινε έτσι έξω».
«Έμενε στο σπίτι με την μαμά μου. Και πάλι πήγε σπίτι, επέστρεψε σπίτι. Και είπε στον πατέρα της, ότι δεν ξέρω που είναι. Μετά από τρεις μέρες, τέσσερις, μου λέει “σε παρακαλώ επέστρεψέ την”, γιατί έπαιρνε ηρεμιστικά και τέτοια “γιατί είναι εκτός εαυτού, ξέρεις και αυτά…”. Μίλησα εγώ μαζί του. Του λέω “θα την επιστρέψω μόνο με την προϋπόθεση, ότι δεν θα πειράξεις καμία”. “Ναι” μου λέει “δεν θα πειράξω καμία, επέστρεψε το παιδί, θα την αφήσω να πάει σχολείο, θα είμαι εντάξει θα είμαι καλός”, ξέρεις, και αυτά» αποκάλυψε ακόμη η γυναίκα αυτή και κατέληξε καταγγέλλοντας ότι «την επιστρέφω και μπροστά μου μετά την χτύπαγε με ζώνες, την χτύπαγε με μπουνιές. Μπαίνω στην μέση, μου λέει “φύγε από εκεί”, με τραβάει εμένα, παίρνω το παιδί, το παίρνω στο δωμάτιό του, την βγάζω από το παράθυρο, της λέω πήγαινε στην πλατεία. Μετά από τρεις-τέσσερις μέρες (η μητέρα της) την έδιωξε».