Το κακοποιητικό παρελθόν του 43χρονου Γεωργιανού που κάρφωσε με πιρούνι στο πρόσωπο την έγκυο σύντροφό του, έρχεται στο φως της δημοσιότητας μέσα από μαρτυρίες σοκ από ανθρώπους που τον γνωρίζουν χρόνια, όταν ακόμη ζούσε με την πρώην σύζυγό του και την κόρη τους, οι οποίες όπως καταγγέλλεται, ήταν συστηματικά θύματα ξυλοδαρμών.

Η εξαφάνιση της ανήλικης κόρης τους στις 30 Δεκεμβρίου 2022 ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Το 14χρονο τότε κορίτσι το είχε σκάσει από το σπίτι. Όταν την εντόπισαν μετά από τρεις μέρες, η μητέρα της πήρε την απόφαση να τη φυγαδέψει στη Γεωργία, στέλνοντας την στην γιαγιά της, μακριά από τον 43χρονο. Οικογενειακή φίλη μίλησε στην εκπομπή Live News του MEGA για την κόλαση που είχαν ζήσει η ανήλικη με την μητέρα της. Όπως είπε, όταν το κορίτσι ήταν 12 ετών, ο 43χρονος είχε ξυρίσει τα μαλλιά της, προκειμένου να την εμποδίσει να βγαίνει από το σπίτι.

«Την σύζυγο χτυπούσε. Το παιδί δεν γνωρίζω, αν είχε απλώσει χέρι. Λίγο μιλούσε άσχημα, όταν έπινε, με το παιδί να μην βγαίνει έξω, κάτι τέτοια και είχε ξυρίσει τα μαλλιά, για να μην βγαίνει έξω το κορίτσι… Στο παιδί του. Δώδεκα ήταν, για να μην βγαίνει έξω δηλαδή, να μην κάνει παρέα με κανέναν. Ήταν άσχημες μέρες, τσακωμούς, διάφορα. Μετά είχε φύγει το παιδί. Από το σπίτι έφυγε το παιδί κρυφά. Είχε φύγει και το έψαχναν τρεις μέρες, δεν το βρίσκανε το παιδί. Ένα ξέρω, ότι στην Κηφισίας σε κάποια πολυκατοικία πήραν στον αστυνομικό, επειδή τα βράδια κοιμόταν το καημένο παιδί εκεί… Στην πολυκατοικία, στην είσοδο. Κάπου εκεί. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ το παιδάκι» είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα αυτή.