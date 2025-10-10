Άγρια επίθεση δέχθηκε μια έγκυος γυναίκα από τον 43χρονο σύντροφό της, ο οποίος τη χτύπησε με πιρούνι και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στο σπίτι τους. Ο δράστης, με καταγωγή από τη Γεωργία, κρύφτηκε σε πολυκατοικία για να αποφύγει το αυτόφωρο, όμως τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς έξω από το σπίτι συγγενικού του προσώπου.

Η στιγμή της σύλληψης έχει καταγραφεί σε βίντεο, ενώ αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Live News του Mega πώς τον ακινητοποίησαν οι αστυνομικοί:

«Ήταν μέσα στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Όταν βγήκε έξω με δυο τσάντες από σούπερ μάρκετ, τον περικύκλωσαν και τον συνέλαβαν».

Ο 43χρονος δεν είναι άγνωστος στις αρχές. Μέσα σε 13 χρόνια έχει συλληφθεί 12 φορές για επιθέσεις, ληστεία, επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ενδοοικογενειακή βία.

Λίγες ώρες πριν από την επίθεση, βρισκόταν σε ψιλικατζίδικο της γειτονιάς όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και προκάλεσε καβγά με οδηγό που προσπάθησε να παρκάρει. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Γείτονες και γνωστοί τον περιγράφουν ως «οξύθυμο και επικίνδυνο όταν έπινε». Ο φίλος του, μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, ανέφερε:

«Τον είχαν συλλάβει πρόσφατα μεθυσμένο. Είχε τρακάρει τέσσερα αυτοκίνητα και προσπαθούσε να ανεβάσει το δικό του πάνω στο πεζοδρόμιο. Όλοι στη γειτονιά ξέραμε ότι δημιουργούσε προβλήματα».

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το δεξί της μάτι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, ο 43χρονος είχε βεβαρημένο ιστορικό βίας και με την πρώην σύζυγό του, η οποία είχε φύγει από την Αθήνα για να τον αποφύγει. Η ανήλικη κόρη τους μάλιστα είχε το σκάσει από το σπίτι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με τη μητέρα της και τη γιαγιά στη Γεωργία, όπου και ζει μέχρι σήμερα, μακριά από τον πατέρα της.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της δικαιοσύνης για να απολογηθεί για την αποτρόπαια πράξη του.