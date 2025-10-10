Σοκ προκαλεί η υπόθεση της άγριας κακοποίησης εγκύου γυναίκας από τον 43χρονο σύζυγό της, υπήκοο Γεωργίας, ο οποίος επιτέθηκε στη γυναίκα του με πιρούνι, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στα μάτια. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», κινδυνεύοντας να χάσει την όρασή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε βαρύ ποινικό παρελθόν και είχε συλληφθεί 12 φορές τα τελευταία 13 χρόνια. Από το 2012 ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς είχε απασχολήσει για πληθώρα αδικημάτων, από φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απείθεια, μέχρι κλοπές και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Τέσσερις φορές είχε συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Το 2023, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε ζητήσει εκούσια εισαγωγή σε ψυχιατρικό ίδρυμα, δηλώνοντας ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει. «Από τέλη Αυγούστου μέχρι και προχθές ήταν μέσα στη φυλακή. Ήταν επικίνδυνος, τον ήξερα 15 χρόνια», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Άτομα από το περιβάλλον του τον περιγράφουν ως «βίαιο» και «επικίνδυνο». Όπως αναφέρουν, στο παρελθόν είχε ξυλοκοπήσει την πρώην σύζυγο και την κόρη του, οι οποίες έχουν πλέον φύγει στο εξωτερικό για να προστατευθούν.

Πολυετής παραβατική δράση

Συνοπτικά, η «πλούσια» παραβατική του δράση περιλαμβάνει:

2012 : σύλληψη για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση

: σύλληψη για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση 2013 : σύλληψη για κλοπή μηχανής

: σύλληψη για κλοπή μηχανής 2019 : οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και απείθεια

: οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και απείθεια 2021 : επαναλαμβανόμενες συλλήψεις για μέθη και επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα

: επαναλαμβανόμενες συλλήψεις για μέθη και επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα 2021 : σύλληψη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο

: σύλληψη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο 2023 : ενέργειες για εκούσια νοσηλεία, καθώς δήλωσε υπό την επήρεια αλκοόλ ότι θα αυτοκτονήσει

: ενέργειες για εκούσια νοσηλεία, καθώς δήλωσε υπό την επήρεια αλκοόλ ότι θα αυτοκτονήσει 2023-2024 : τρεις συλλήψεις για παραβάσεις του ΚΟΚ και μέθη

: τρεις συλλήψεις για παραβάσεις του ΚΟΚ και μέθη 2025: σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση και κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία

Το αιματηρό περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι όπου διέμενε η 39χρονη με τον σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από έναν καυγά· στη συνέχεια ο άνδρας άρπαξε ένα πιρούνι και τη χτύπησε επανειλημμένα. Η γυναίκα, μέσα στα αίματα, βγήκε στον δρόμο ζητώντας βοήθεια.

Η ίδια περιέγραψε στους γιατρούς ότι, για να γλιτώσει από τα χέρια του, βγήκε γυμνή στον δρόμο, ενώ μια φίλη της έσπευσε να τη βοηθήσει. Οι γιατροί στο «Αττικόν» την υπέβαλαν σε χειρουργικές επεμβάσεις για να σώσουν την όρασή της. Από το αριστερό μάτι βλέπει ελάχιστα, ενώ οι γιατροί προσπαθούν να διασώσουν το δεξί. Στο σώμα της φέρει επίσης σημάδια από δαγκώματα.

«Η κοπέλα έφτασε στο νοσοκομείο σε κατάσταση που δεν περιγράφεται. Οι συνάδελφοι που ήταν βάρδια έμειναν άφωνοι. Ήταν μία κοπέλα που ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού, από όλο το πρόσωπο, από τα μάτια, από τα αυτιά αίματα, δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα», τόνισε στο MEGA ο Γιάννης Πλαγιαννάκος, ΓΓ Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Αττικόν».

«Από τα χτυπήματα και από το μίσος που την χτύπαγε, φαίνεται ότι ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» τόνισε. Άλλωστε, όπως δείχνουν τα ιατρικά στοιχεία, την κάρφωσε με το πιρούνι πάνω από 110 φορές.