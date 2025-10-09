Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο δράστης ο οποίος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα πιρούνι, την επίσης Γεωργιανή έγκυο σύζυγό του, η οποία νοσηλεύεται στο Αττικόν.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Υπενθυμίζεται ότι το σκληρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τη Δευτέρα (6/10), όταν μία έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 38χρονη η οποία βρίσκεται στον τρίτο μήνα κύησης, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας πήγε στα επείγοντα του «Αττικόν» με αίματα σε όλο το πρόσωπο και με τραύματα από πιρούνι. Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε εγχείρηση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της, ενώ το έμβρυο δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο.