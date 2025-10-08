Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μια 39χρονη έγκυος από την Γεωργία από τον 43χρονο ομοεθνή σύζυγο της.

Ειδικότερα, η γυναίκα τα ξημερώματα της Τρίτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» φέροντας τραύματα στο πρόσωπο, τα άνω άκρα και την κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο. Όπως κατήγγειλε η 39χρονη, που διανύει το δεύτερο μήνα εγκυμοσύνης, τα τραύματα προκλήθηκαν από επίθεση του 43χρονου συζύγου της.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 43χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού- Φιλοθέης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σκληρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τη Δευτέρα (6/10), όταν μία έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 38χρονη η οποία βρίσκεται στον τρίτο μήνα κύησης, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας πήγε στα επείγοντα του «Αττικόν» με αίματα σε όλο το πρόσωπο και με τραύματα από πιρούνι.

Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Η 38χρονη υποβλήθηκε σε εγχείρηση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της, ενώ δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορεί. Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη είναι σε εξέλιξη.