Σκληρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τη Δευτέρα (6/10), όταν μία έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 38χρονη η οποία βρίσκεται στον τρίτο μήνα κύησης, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας πήγε στα επείγοντα του «Αττικόν» με αίματα σε όλο το πρόσωπο και με τραύματα από πιρούνι. Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Η 38χρονη υποβλήθηκε σε εγχείρηση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της, ενώ δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορεί. Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη είναι σε εξέλιξη.