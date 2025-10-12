Ο Ολιμπίου Μορουτσάν είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών στο ποδόσφαιρο της Ρουμανίας, χάρη στην απόδοσή του στη φιλική νίκη επί της Μολδαβίας με 2-1.

Ο μεσοεπιθετικός τ0υ Άρη μοίρασε δύο ασίστ και οι συμπατριώτες του βλέπουν πλέον ξανά τον… παλιό Ολιμπίου, πριν τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε την περσινή σεζόν.

Ο Μορουτσάν σε δηλώσεις του μίλησε για την έλευσή του στην Ελλάδα αρχικά, δείχνοντας ικανοποιημένος από την επιλογή του Άρη.

«Ακόμα προσπαθώ να προσαρμοστώ. Άλλαξα ξανά ομάδα, αλλά σιγά-σιγά θα είμαι καλά κι εκεί. Έχουμε ένα πολύ καλό πρότζεκτ με αρκετούς νέους παίκτες, και πιστεύω ότι φέτος θα τα πάμε πολύ καλά. Ήταν η καλύτερη προσφορά που είχα και πήγα με αυτοπεποίθηση. Ο Άρης είναι μία από τις πέντε κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα και θέλω να αγωνιστώ μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε και στην επιστροφή του στην εθνική Ρουμανίας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη νέα αρχή… «Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου. Είναι μεγάλη χαρά που επέστρεψα και θέλω να συνεχίσω σε αυτό το μονοπάτι, ανεβάζοντας το επίπεδό μου. Είχα έναν πολύ δύσκολο τραυματισμό, αλλά ελπίζω να αναρρώσω πλήρως. Έχασα το EURO, όμως ένιωσα την απίστευτη ατμόσφαιρα απ’ έξω. Θέλω κι εγώ να ζήσω ένα Ευρωπαϊκό ή ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ως παίκτης».