Η Εθνική Ελλάδος θα δώσει απόψε (12/10) τον πιο κρίσιμο αγώνα, των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, εναντίον της Δανίας στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης. Η «γαλανόλευκη» θέλει μόνο τη νίκη, εναντίον στην πρωτοπόρο του ομίλου, για να κρατήσει «ζωντανό» το όνειρο της πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Η Εθνική μετά και την ήττα από την Σκωτία στο «Χάμπντεν Παρκ» (3-1), θέλει το μάξιμουμ των βαθμών εναντίον της Δανίας, για να μειώσει τη διαφορά από τις δύο πρώτες θέσεις. Μπορεί τα σενάρια πρόκρισης για τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να είναι δύσκολα, όμως δεν είναι ακατόρθωτα. Στον πρώτο αγώνα των δύο χωρών στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», οι Δανοί είχαν επικρατήσει με σκορ 3-0, σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στη μάχη του κέντρου.

Σέντρα στην αναμέτρηση στις 21:45, η οποία θα μεταδοθεί από τον ALPHA!