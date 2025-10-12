Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα MyΘέρμανση δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να υποβάλουν αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης.

Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Όλες οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προθεσμίες θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του Οκτωβρίου.

Δικαιούχοι και κριτήρια υποβολής

Το επίδομα αφορά φυσικά πρόσωπα – άγαμα, έγγαμα, σε σύμφωνο συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας – που χρησιμοποιούν για θέρμανση:

Πετρέλαιο θέρμανσης ή φωτιστικό (μπλε) πετρέλαιο

Φυσικό αέριο ή υγραέριο

Καυσόξυλα ή πέλετ

Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

Ηλεκτρική ενέργεια

Η αίτηση γίνεται για μία κύρια κατοικία και, στην περίπτωση έγγαμων ή ατόμων σε σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο αν υποβληθεί χωριστή δήλωση.

Οικονομικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια καθορίζουν ποιοι δικαιούνται το επίδομα:

Άγαμοι: έως 16.000 ευρώ συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Έγγαμοι: έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Επιχειρηματίες: συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 80.000 ευρώ.

Τα όρια ακίνητης περιουσίας ορίζονται σε:

200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει

260.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Ύψος επιδόματος και προσαυξήσεις

Το επίδομα κυμαίνεται μεταξύ 100 και 800 ευρώ για τα περισσότερα νοικοκυριά. Ωστόσο, για οικισμούς με υψηλότερο κλιματικό συντελεστή (ΣΚ) ισχύουν προσαυξήσεις:

Οικισμοί με ΣΚ ≥ 1 (π.χ. Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη): αύξηση 25%, με μέγιστο 1.000 ευρώ.

Οικισμοί με ΣΚ ≥ 1,2 (π.χ. Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι): επιπλέον αύξηση 25%, με μέγιστο 1.200 ευρώ.