Λίγες ημέρες πριν ενημερωθεί επισήμως για την ημερομηνία εισόδου του στη φυλακή, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, συγκέντρωσε την περασμένη Τετάρτη στενούς φίλους και συνεργάτες του σε ένα ιδιωτικό αποχαιρετιστήριο κάλεσμα στο Παρίσι.

Το πάρτι σύμφωνα με το Le Figaro Magazine, πραγματοποιήθηκε στην πολυτελή αίθουσα «Les Pavillons des Étangs», στο Δάσος της Βουλώνης, παρουσία περίπου 150 προσκεκλημένων.

Ο πρώην πρόεδρος έχει καταδικαστεί σε πενταετή ποινή φυλάκισης για «συνωμοσία» με τον πρώην Λίβυο ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι, στο πλαίσιο της υπόθεσης για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. Αναμένεται να λάβει επίσημη ειδοποίηση από την εισαγγελία στις 13 Οκτωβρίου, σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει την έκτιση της ποινής του.

Οι παρουσίες που ξεχώρισαν

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν δικηγόροι, πολιτικοί και πρώην συνεργάτες του, όπως η Ρασίντα Ντατί, απερχόμενη υπουργός Πολιτισμού, ο Φρανκ Λουβριέ, δήμαρχος της Λα Μπο και στέλεχος των Ρεπουμπλικανών, καθώς και η Εμανουέλ Μινιόν, πρώην επικεφαλής του προσωπικού στο Ελιζέ.

Ιδιαίτερη αίσθηση, όμως, προκάλεσε η παρουσία του Εμανουέλ Μουλέν, γενικού γραμματέα της γαλλικής προεδρίας και στενού συνεργάτη του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εξέλιξη που ερμηνεύτηκε από ορισμένα γαλλικά μέσα ως σιωπηλό πολιτικό μήνυμα.

Στη διάρκεια της βραδιάς, ο Σαρκοζί πήρε τον λόγο και υπερασπίστηκε για μία ακόμη φορά την αθωότητά του, κάνοντας συγκρίσεις με ιστορικές υποθέσεις άδικης καταδίκης, όπως η «υπόθεση Ντρέιφους» και ο λογοτεχνικός ήρωας Εντμόν Νταντές από τον Κόμη Μοντεκρίστο.

«Δεν θέλω τη συμπόνια σας, αλλά την αγανάκτησή σας», είπε χαρακτηριστικά, πλαισιωμένος από τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, τον γιο του Ζαν και τον θετό του γιο Ορελιέν.

«Με έχει επηρεάσει η υπόθεση, αλλά αυτή είναι μόνον η αρχή της ιστορίας. Αυτό που μου συνέβη μπορεί να συμβεί στον καθένα», τόνισε με νόημα.

Μπαλκανί: «Στη φυλακή δεν υπάρχει VIP μεταχείριση»

Μετά την ανακοίνωση της καταδίκης του Σαρκοζί, αρκετά δημόσια πρόσωπα έσπευσαν να τον στηρίξουν, ανάμεσά τους και ο πρώην δήμαρχος του Λεβαλουά-Περέ Πατρίκ Μπαλκανί, ο οποίος έχει επίσης περάσει από τη φυλακή, το 2019, για φορολογική απάτη.

Σε δηλώσεις του στο περιοδικό Challenges, ο Μπαλκανί αποκάλυψε πως έδωσε πρακτικές συμβουλές στον πρώην πρόεδρο: «Πρέπει να μαγειρεύεις για τον εαυτό σου όσο το δυνατόν περισσότερο. Εγώ, όταν βγήκα από τη φυλακή, ήμουν σε άθλια κατάσταση υγείας».

Και συμπλήρωσε με ειλικρίνεια:«Στη φυλακή δεν υπάρχει VIP μεταχείριση, αντίθετα με ό,τι πιστεύεται. Είναι απόλυτη απομόνωση και η ζωή εκεί είναι πολύ δύσκολη.»