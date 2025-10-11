Οι αναθεωρημένες πληροφορίες από την Γεωλογική Εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών – USGS αναφέρει πως ο σεισμός που αρχικά μετρήθηκε ως 7,8 πλέον θεωρείται ως σεισμός της τάξης των 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10,8 χιλιόμετρα.

Οι χιλιανές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι στις περιοχές πλησίον της Ανταρκτικής. Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε και η αμερικανική ΝΟΑΑ και συγκεκριμένα το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι.

Η προειδοποίηση δεν συνεπάγεται πως θα δημιουργηθεί τσουνάμι και πως θα χτυπήσει, όμως συνήθως συνοδεύεται από προειδοποιήσεις και προτροπή για μετακίνηση από τις παραθαλάσσιες περιοχές προς τα ορεινά. Σε αυτούς τους πολύ ισχυρούς σεισμούς, είναι πολλές οι περιπτώσεις που εκδίδεται προειδοποίηση, ξεκινώντας από κύματα 1 έως 3 μέτρων.

Το σημείο στο οποίο σημειώθηκε ο σεισμός επηρεάζει και περιοχές της Αργεντινής.

Τι αναφέρουν οι πρώτες αναρτήσεις για τον σεισμό στη Χιλή

CHILE’S SHOA MARITIME AUTHORITY ISSUES TSUNAMI PRECAUTION ALERT FOR ANTARCTIC TERRITORY AFTER MAGNITUDE 7.8 EARTHQUAKE STRIKES DRAKE PASSAGE — PiQ Newswire (@PiQNewswire) October 10, 2025