Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνουν τη στρατηγική τους παρουσία στην Αρκτική, επισφραγίζοντας συμφωνία με τη Φινλανδία για την κατασκευή στόλου παγοθραυστικών αξίας άνω των 6 δισ. δολαρίων.

Το σχέδιο προβλέπει την προμήθεια τεσσάρων πλοίων από φινλανδικά ναυπηγεία, με παράλληλη ναυπήγηση ακόμη επτά σκαφών σε αμερικανικό έδαφος για την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, αξιοποιώντας τεχνογνωσία από τις κορυφαίες στον κόσμο φινλανδικές εταιρείες. Η κίνηση σηματοδοτεί άνοιγμα προς τα βόρεια θαλάσσια περάσματα και επιχειρησιακή αναβάθμιση σε μια ζώνη υψηλής γεωπολιτικής έντασης, όπου η Μόσχα διαθέτει σήμερα τη μεγαλύτερη δύναμη παγοθραυστικών.

Η Φινλανδία, με παράδοση δεκαετιών σε τέτοια πλοία λόγω των παγωμένων της λιμανιών, αναλαμβάνει κρίσιμο ρόλο: ο πρώτος φινλανδικός στόλος παγοθραυστικών αναμένεται να είναι επιχειρησιακός το 2028, δίνοντας στις ΗΠΑ τον χρόνο να γεφυρώσουν τη διαφορά από τη Ρωσία, καθώς σήμερα διαθέτουν μόλις λίγα σκάφη και ένα βαρύ παγοθραυστικό σε υπηρεσία. Η αναμενόμενη εποχική διάνοιξη του Βορειοδυτικού Περάσματος, εξαιτίας της υποχώρησης των πάγων, αναβαθμίζει τη σημασία των παγοθραυστικών ως «κλειδιών» για ασφαλείς και ταχύτερες ροές εμπορίου ανάμεσα σε Ασία και Ευρώπη — μια διαδρομή που θα μπορούσε να είναι έως και 30% συντομότερη.

Πέρα από το καθαρά ναυτικό σκέλος, η συμφωνία αντανακλά και την κατάσταση της αμερικανικής ναυπηγικής, η οποία αναζητά συμπληρωματικές λύσεις από το εξωτερικό για να καλύψει κενά δυναμικότητας και χρόνου. Με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ να αναδεικνύεται σε στενό ευρωπαίο εταίρο του Λευκού Οίκου, η Ουάσινγκτον επενδύει σε μια «δύναμη πάγου» που θα στηρίξει επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης, συνοδευτικές αποστολές, αλλά και την προβολή ισχύος στον Αρκτικό κύκλο. Καθώς η κλιματική αλλαγή καθιστά τα βόρεια περάσματα πιο προσβάσιμα, ο ανταγωνισμός για νέες θαλάσσιες οδούς, πόρους και επιρροή εντείνεται· η νέα φάση του αμερικανοφινλανδικού σχεδίου δείχνει ότι ο έλεγχος των παγωμένων υδάτων μετατρέπεται σε προτεραιότητα πρώτης γραμμής για την επόμενη δεκαετία.