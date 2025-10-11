Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων οι οποίες πλήττουν τη χώρα από προχθές Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές σε διάφορες πολιτείες της χώρας.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία του Μεξικού, σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις σε 31 από τις 32 πολιτείες της χώρας, ιδιαίτερα στις Βερακρούς ανατολικά, Κερέταρο και Ιδάλγο κεντρικά και Σαν Λουίς Ποτοσί κεντρικά-βόρεια.

Massive floods caused devastation in Poza Rica, Veracruz, Mexico 🇲🇽 pic.twitter.com/IgZDW21eBl — Disaster News (@Top_Disaster) October 11, 2025

Στην πολιτεία Ιδάλγο καταγράφτηκαν 22 θάνατοι κι υπέστησαν ζημιές 1.000 κατοικίες. Στην πολιτεία Πουέμπλα νοτιοανατολικά οι αρχές έκαναν λόγο για εννέα νεκρούς.

Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πλημμύρες στην ανατολική πολιτεία Βερακρούς, ενώ ακόμη ένα άτομο σκοτώθηκε στην πολιτεία Κερετάρο, στο κεντρικό Μεξικό, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων. Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πλημμύρες στην ανατολική πολιτεία Βερακρούς, ενώ ακόμη ένα άτομο σκοτώθηκε στην πολιτεία Κερετάρο, στο κεντρικό Μεξικό, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων. Επίσης, πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πλημμύρες στην ανατολική πολιτεία Βερακρούς ενώ ακόμη ένα άτομο σκοτώθηκε στην πολιτεία Κερετάρο, στο κεντρικό Μεξικό, σύμφωνα με δηλώσεις των αξιωματούχων.

«Εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε τον πληθυσμό, να ανοίξουμε ξανά δρόμους και να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση», σημείωσε μέσω X η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ, έπειτα από σύσκεψη που οργάνωσε ψηφιακά με μέλη της κυβέρνησής της και αξιωματούχους των πολιτειών που πλήττονται.

Así sufren miles de familias de la #Huasteca potosina los efectos del monzón mexicano que cayó en la región oriental del estado de #SanLuisPotosí en los últimos días, ocasionando desbordamiento de ríos y arroyos, así como poderosas bajadas de agua de las montañas.#SLP pic.twitter.com/a97uJNiwU9 — San Luis Al Instante (@sanluisalinstan) October 11, 2025

Οι ένοπλες δυνάμεις κλήθηκαν να προσφέρουν υποστήριξη.

Η τροπική καταιγίδα Ρέιμοντ, που κινείται κατά μήκος των μεξικανικών ακτών στον Ειρηνικό, προκαλεί τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Ακολουθεί τον τυφώνα Πρισίλα, που διαλύθηκε αφού ενισχύθηκε στην Κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο τυφώνων (NHC).

Στον Κόλπο του Μεξικού, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ύφεση πάνω από τη χερσόνησο Γιουκατάν προκάλεσε παράλληλα νεροποντές και καταιγίδες.

Κάθε χρόνο το Μεξικό, ιδίως στις δυτικές και στις ανατολικές παράκτιες περιοχές του, αντιμετωπίζει περίοδο κυκλώνων και τυφώνων, κατά κανόνα το διάστημα μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου.