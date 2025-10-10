Εάν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αγαπάει πράγματι την Ελλάδα, όπως προσπαθεί να μας πείσει εδώ και καιρό τότε θα γνωρίζει τη λέξη «φιλότιμο» και θα παραιτηθεί από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή την ίδια κιόλας ημέρα που θα οριστικοποιηθεί η απουσία της Γαλανόλευκης για έκτη συνεχόμενη μεγάλη διοργάνωση από τελική φάση και τρίτη από Μουντιάλ.

Η σκανδαλώδης ανεπάρκεια όσων διοικούν το ποδόσφαιρο μας αναδύεται δύσοσμα αυτές τις ημέρες βλέποντας την πιο ταλαντούχα ομάδα των τελευταίων είκοσι χρόνων να παραδίδει ψυχή στα χέρια ενός ποδοσφαιρικά δειλού και άβολου προπονητή στον οποίον η ΕΠΟ -άκουσον, άκουσον- ανανέωσε το συμβόλαιο μέχρι το 2028 γιατί έμεινε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της δουλειάς του. Ποιας δουλειά του; Τα μόλις δέκα παιχνίδια δηλαδή το εξής ένα: τη νίκη επί της Σκωτίας στη Γλασκώβη που μας εξασφάλισε άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Μια διοργάνωσης που αποτελεί παρηγοριά στον άρρωστο και στη βαθμίδα της UEFA βρίσκεται μόνο πιο πάνω από τα φιλικά παιχνίδια.

Σαν μια ποδοσφαιρική Κίρκη ο Γιοβάνοβιτς παρέσυρε την ΕΠΟ και όσους τον θεωρούν θύμα του Παναθηναϊκού και συμπάσχουν μαζί του, σε μια ουτοπία: πως η Ελλάδα έγινε υπερδύναμη λόγω της παρουσίας των αδιαμφησβήτητα νεαρών ταλαντούχων παικτών. Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δεν είναι αποτέλεσμα της δουλειάς του Γιοβάνοβιτς όπως με μεγάλη προσπάθεια προσπαθούν να μας πείσουν οι συμπάσχοντες, αλλά άλλων προπονητών και των συλλόγων τους, ενώ το χειρότερο είναι πως δεν ξέρει πως να τους διαχειριστεί.

Η κακοτυχία συναπαντήθηκε με την ΕΠΟ στο προ έξι μηνών παιχνίδι με τη Σκωτία στη Γλασκώβη όταν ο ποδοσφαιρικός Θεός ξύπνησε με κέφια και είπε να κάνει μια βόλτα στα χάιλαντς φορώντας τη γαλανόλευκη φανέλα. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης, μαθημένος από τις τεράστιες ευρωπαϊκές επιτυχίες του ΠΑΟΚ, ενθουσιάστηκε τόσο από τη θεϊκή πρωτοβουλία που πίστεψε εκείνη την ημέρα πως η εθνική ομάδα κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και έκανε το απονενοημένο: Το «Ιβάν Γιοβάνοβιτς 2028».

Δεν μπορούσε να φανταστεί πως σε έναν όμιλο που περιλαμβάνει τη Σκωτία που της δώσαμε ένα γερό μάθημα τις προάλλες, τη Δανία ως επικεφαλής και τη Λευκορωσία μπορεί να τερματίσουμε τρίτοι.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης προλαβαίνει να κάνει τάμα στον Αγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να νικήσει η Γαλανόλευκη στην Κοπεγχάγη προκειμένου να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα της πρόκρισης, έστω και στις ανακαινισμένες επί Αδωνι ΜΕΘ.

Αν η ΕΠΟ και οι συμπάσχοντες δεν αλλάξουν μυαλά, ακόμα και στις 100 να αυξηθούν οι ομάδες που θα πηγαίνουν σε Μουντιάλ, εμείς πάλι στον καναπέ θα τη βγάζουμε και θα βλέπουμε το Ουζμπεκιστάν να παίζει με τη Βραζιλία.