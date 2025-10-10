Τελικά, ποιος είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς; Ο προπονητής που εμπιστεύεται τους νέους και τους δίνει την ευκαιρία; Ή μήπως ένας κόουτς που βαδίζει στα σίγουρα, ρισκάρει λίγο και προτιμά τους έμπειρους παίκτες; Έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο του πάγκου με δύο πρόσωπα!

Πριν από μήνες, τον Μάρτιο στη Γλασκώβη, τα έπαιξε όλα για όλα και η εθνική ομάδα κονιορτοποίησε τη Σκωτία. Το 3-0 έκανε πάταγο. Με βασικούς τον Μουζακίτη, τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Ήταν το σινιάλο που έκανε η Γαλανόλευκη στο ευρύ κοινό. Τότε ήταν που προκάλεσε το μεγάλο ενδιαφέρον των φιλάθλων. Με όλους να ζητούν εισιτήρια για το επόμενο ματς, λες και επρόκειτο για sold out παραστάσεις θεάτρου.

Ίσως, λοιπόν, το διακύβευμα να μην είναι μόνο αν πάρει ή όχι η εθνική ομάδα το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά το πώς θα κρατήσει τον κόσμο κοντά της. Έγινε μόδα η ομάδα. Οι πάντες ασχολήθηκαν με τον «άγνωστο» Καρέτσα, τον Μουζακίτη που δίνει κάτι ξεχωριστό, τον Κωνστανέλια που μοιάζει με ποιητή στο γκαζόν και τον Τζόλη που ενθουσιάζει στα ξένα. Και τώρα; Τι είδαμε στο νέο ραντεβού με τη Σκωτία;

Τον Μπακασέτα, τον Μασούρα και τον Κουρμπέλη. Και τα τόσο ταλαντούχα παιδιά που διέπρεψαν στο 3-0, να μένουν στον πάγκο. Ίσως ήθελε ο Ιβάν να είναι πιο συμπαγής η ενδεκάδα, γιατί το ματς ήταν κρίσιμο. Δεν του βγήκε η επιλογή. Ο Τζολάκης δε, στο τρίτο γκολ φέρει ευθύνη. Όλα πλέον είναι σε βάρος μας και ο συντελεστής των γκολ δεν μας ευνοεί.

Άραγε, θαύματα γίνονται στο ποδόσφαιρο; Για να συνεχιστεί η κουβέντα, χρειάζεται πάση θυσία νίκη απέναντι στη Δανία την Κυριακή. Με τη εθνική ομάδα να μετρά τριάρες από τους Δανούς και τους Σκωτσέζους. Οφείλει πλέον να ανακάμψει. Το θέμα είναι αφ’ ενός αν μπορεί και αφ’ ετέρου ποιο πρόσωπο θα δείξει στον πάγκο ο Γιοβάνοβιτς. Nα πάψει να φοβάται ο προπονητής!