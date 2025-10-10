Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, σε συνεργασία με ερευνητές των Πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του Μπρίστολ, δημιούργησαν ένα μόριο που εμποδίζει τη συσσώρευση μιας βασικής πρωτεΐνης που συνδέεται με τη νόσο Πάρκινσον και ορισμένες μορφές άνοιας. Η ερευνητική ομάδα έδειξε ότι αυτό το μόριο λειτουργεί σε ένα ζωικό μοντέλο της νόσου Πάρκινσον και πιστεύει ότι θα μπορούσε κάποια μέρα να αποτελέσει τη βάση μιας θεραπείας που θα επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου.

Η άλφα-συνουκλεΐνη είναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται κυρίως μέσα στα εγκεφαλικά κύτταρα (νευρώνες), όπου βοηθά στον έλεγχο της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών όπως η ντοπαμίνη, η χημική ουσία που επιτρέπει στους νευρώνες να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Στη νόσο του Πάρκινσον, η άλφα-συνουκλεΐνη αρχίζει να προσκολλάται, σχηματίζοντας τοξικές συστάδες που σκοτώνουν τα νευρικά κύτταρα. Αυτή η απώλεια κυττάρων οδηγεί στα χαρακτηριστικά συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον, όπως τρόμο, μυϊκή δυσκαμψία και δυσκολία στην κίνηση. Αν και οι υπάρχουσες θεραπείες μπορούν να ανακουφίσουν αυτά τα συμπτώματα, καμία προς το παρόν δεν σταματά ή δεν αντιστρέφει την υποκείμενη βλάβη.

Στην κανονική ή «φυσική» της κατάσταση, η άλφα-συνουκλεΐνη είναι μια εύκαμπτη αλυσίδα, αλλά όταν ενεργοποιηθεί, διπλώνεται σε έλικα. Αυτό το σχήμα είναι κρίσιμο για τον ρόλο της στη μεταφορά και την παροχή ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Οι ερευνητές σχεδίασαν ένα κοντό πεπτίδιο που κλειδώνει την άλφα-συνουκλεΐνη στο υγιές ελικοειδές σχήμα της, εμποδίζοντάς την να μετατραπεί σε επιβλαβείς συστάδες που προκαλούν κυτταρικό θάνατο.

Εργαστηριακά πειράματα αποκάλυψαν ότι το πεπτίδιο παραμένει σταθερό, μπορεί να εισέλθει σε κύτταρα που μοιάζουν με εγκέφαλο και μειώνει τη συσσώρευση τοξικών πρωτεϊνικών αποθέσεων, βελτιώνοντας παράλληλα την κίνηση σε ένα μοντέλο σκωλήκων της νόσου του Πάρκινσον. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JACS Au , υπογραμμίζει πώς ο ορθολογικός σχεδιασμός πεπτιδίων μπορεί να μετατρέψει μεγάλες, ασταθείς πρωτεΐνες σε μικρότερα, πιο φαρμακοειδεί μόρια.

Τα ευρήματα σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη νέων θεραπειών που βασίζονται σε πεπτίδια για νευροεκφυλιστικές παθήσεις που δεν αντιμετωπίζονται προς το παρόν. Η καθηγήτρια Jody Mason, από το Τμήμα Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου του Μπαθ, δήλωσε: «Η εργασία μας δείχνει ότι είναι δυνατό να σχεδιαστούν ορθολογικά μικρά πεπτίδια που όχι μόνο αποτρέπουν την επιβλαβή συσσωμάτωση πρωτεϊνών αλλά λειτουργούν και μέσα στα ζωντανά συστήματα». «Αυτό ανοίγει έναν συναρπαστικό δρόμο προς νέες θεραπείες για τη νόσο του Πάρκινσον και συναφείς ασθένειες, όπου οι θεραπευτικές επιλογές παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες».

Η Δρ. Τζούλια Ντάντλεϊ, επικεφαλής έρευνας στο Alzheimer’s Research UK, το οποίο χρηματοδότησε την έρευνα, δήλωσε: «Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτο μέρος της γήρανσης. Προκαλείται από ασθένειες όπως η νόσος Αλτσχάιμερ. Για να σημειώσουμε πρόοδο προς την κατεύθυνση της θεραπείας για όλες τις μορφές άνοιας, χρειαζόμαστε έρευνα που θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος θεραπειών που μπορούν να επιβραδύνουν, να σταματήσουν και τελικά να αντιστρέψουν αυτές τις ασθένειες».

«Παρόλο που πρόκειται για πρώιμη έρευνα σε ζωικό μοντέλο, είναι συναρπαστικό να βλέπουμε ότι αυτό το νέο μόριο μπορεί να αποτρέψει τη συσσώρευση λανθασμένα πτυχωμένης άλφα-συνουκλεΐνης» πρόσθεσε.