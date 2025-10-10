Μία νέα εβδομάδα γεμάτη απρόοπτα και αποκαλύψεις ξεκινά στο HOTΕΛ ΕΛVIRA. Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς από τη Δευτέρα 13 έως την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο MEGA.

Την ώρα που η Ελβίρα επιμένει σε αξιοκρατικές προσλήψεις προσωπικού και πασχίζει να βγει η άδεια υγειονομικού, ο Γιάννης φέρνει τον πρώτο της έρωτα για να την αποπροσανατολίσει.

Ο αγώνας για την κατάταξη 4 αστέρων κινδυνεύει από τις παρεκτροπές της ομάδας του ξενοδοχείου, ενώ ο Χάρι επιχειρεί να εξομολογηθεί τον έρωτά του στην Ελβίρα. Ο Παντελής δεν το βάζει κάτω και επιστρατεύει την Έφορο Αρχαιοτήτων για να κλείσει το HOTΕΛ ΕΛVIRA. Η μυστική αποστολή του Χάρι αποκαλύπτεται.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 5 – «Φαινόμενο είσαι εσύ» (Δευτέρα 13 Οκτωβρίου)

Ο Χάρι προσπερνάει το φιλί τους ως μέρος της… άσκησης πυρασφάλειας, κάτι που η Ελβίρα καταπίνει με προσποιητή ευκολία και ρίχνεται με τα μούτρα στην εύρεση προσωπικού. Όλοι θέλουν να προσλάβουν γνωστούς τους με μέσον, εκτός από την Ελβίρα που θέλει ασυζητητί μια αξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης. Η δολιοφθορά όμως του Ηλία, σύμφωνα με το σατανικό σχέδιο του Παντελή, και ο αποπροσανατολισμός νέων υποψηφίων από την Λαμπρινή, έχει ως αποτέλεσμα να μην έρθει κανείς την ημέρα των συνεντεύξεων. Η αποτυχία του Γιάννη και της Ντίνας για εξ αποστάσεως συνεντεύξεις κάνει τα πράγματα χειρότερα, και τελικά η αναζήτηση γνωστών φαίνεται πάλι η μόνη λύση. Μόνο που ανάμεσα στους γνωστούς είναι και κάποιος που δεν περιμένουν…

Γκεστ επεισοδίου: Γιάννης Νικολάου

Επεισόδιο 6 – «Η υγεία πάνω απ’ όλα» (Τρίτη 14 Οκτωβρίου)

Η Ελβίρα προσπαθεί να οργανώσει τα πάντα στην εντέλεια ώστε να πάρει την άδεια του υγειονομικού, ενώ ο Παντελής, εκμεταλλευόμενος την ύπαρξη του Ηλία μέσα στο HOTΕΛ ΕΛVIRA, βολιδοσκοπεί το τρωτό τους σημείο για να τους καταγγείλει. Ο Γιάννης καλεί ως υπεύθυνο food & beverage τον Πέτρο, πρώτο και μεγάλο έρωτα της Ελβίρας, για να την σαγηνεύσει και να την παρασύρει μακριά από τα διευθυντικα καθήκοντα, αλλά ο Φίλιππος δεν θα το επιτρέψει αυτό. Βάζει ένα στοίχημα με την Ντίνα, ώστε η τελευταία να «την πέσει» και στον Χάρι και στον Πέτρο για να τους απομακρύνει από την Ελβίρα. Στο μεταξύ, η Νούλη αγωνίζεται να εκπαιδεύσει όλους στο chess-boxing, την τελευταία τάση στο εξωτερικό για εκτόνωση έντασης.

Γκεστ επεισοδίου: Ορέστης Χαλκιάς, Χρήστος Πέζος

Επεισόδιο 7ο – «Στα πόσα αστέρια καίγεσαι;» (Τετάρτη 15 Οκτωβρίου)

Ώρα για την κατάταξη του ξενοδοχείου, και η Ελβίρα ελπίζει να πάρουν τη θέση ξενοδοχείου 4 αστέρων. Λογικά θα το κατάφερνε, αν ο Γιάννης δεν αμελούσε την ιστοσελίδα τους για να παίξει παράνομο τζόγο στο ξενοδοχείο του Παντελή, αν η Νούλη δεν πάθαινε εμμονή με τα σταυρόλεξα και ο Θεμιστοκλής με τα χρηματοκιβώτια, αν η Ντίνα δεν είχε παρενέργειες από την κατάχρηση ενεργειακών ποτών και αν ο Φίλιππος, νομίζοντας πως πεθαίνει, δεν άφηνε ερωτικά στιχάκια προς την Ελβίρα σε κάθε δωμάτιο του ξενοδοχείου με τη βοήθεια του Ηλία, ο οποίος εμβαθύνει σε εγχειρίδια ψυχολογίας.

Γκεστ επεισοδίου: Ντίνος Ποντικόπουλος, Αναστασία Τάγγαλη, Γρηγόρης Ίτσκος

Επεισόδιο 8ο – «Πόλεμος Πάντων Πατήρ» (Α) (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου)

Ο Χάρι κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Ελβίρα, αλλά η όλη κατάσταση εξελίσσεται σε φιάσκο εξαιτίας της Ντίνας που άθελά της κάνει την Ελβίρα να του δημιουργήσει λάθος εντυπώσεις. Την ίδια στιγμή, ο Παντελής έχει μια σατανική ιδέα να χρησιμοποιήσει τα «έργα» του Ηλία από το εργαστήρι αγγειοπλαστικής για να διακόψει τη λειτουργία του HOTΕΛ ΕΛVIRA, επιστρατεύοντας τη γνωριμία του με την Πελαγία Κόρακα, Έφορο Αρχαιοτήτων. Κι ενώ το ξενοδοχείο κινδυνεύει από τις δόλιες ενέργειες του Παντελή, ο Θεμιστοκλής συνασπίζεται με τον Γιάννη για να αποδείξει στη Νούλη την καλλιτεχνική του φύση. Μόνο που εκείνη είναι απασχολημένη με τον μονόλογο της Εκάβης που πρέπει να ερμηνεύσει για τοπικό θίασο. Εντωμεταξύ, ο Χάρι αναγκάζεται να φύγει εκτάκτως για την Αγγλία ώστε να κερδίσει χρόνο υπέρ του ξενοδοχείου, καθώς δεν θέλει πια να συνεχίσει το σχέδιο της Raptor. Ο Φίλιππος όμως μαθαίνει τι σημαίνει ο οικονομικός όρος ‘buy skip and flip’, και μαζί με την Ντίνα ανακαλύπτουν ότι η βασική δουλειά του Χάρι είναι η εξαγορά και διάλυση εταιρειών.

Γκεστ επεισοδίου: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Δείτε το trailer του επεισοδίου της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου:

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA