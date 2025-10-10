Μετά από 15 ολόκληρα χρόνια, οι σκαλωσιές που «σκίαζαν» τον Παρθενώνα από την πλευρά του Ηρωδείου αποτελούν πλέον παρελθόν. Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων Μνημείων ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αποκατάστασης και προχώρησε στην αφαίρεσή τους στα τέλη Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στους Αθηναίους και τους επισκέπτες μια καθαρή, ανεμπόδιστη θέα του πιο εμβληματικού μνημείου της χώρας.

Η Ακρόπολη, από τη νοτιοδυτική της πλευρά, είναι για πρώτη φορά εδώ και χρόνια πλήρως ορατή χωρίς σκαλωσιές – ένα θέαμα που θυμίζει την αίγλη και τη διαχρονική ομορφιά του μνημείου.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν θα είναι οριστική. Τα έργα συντήρησης και αποκατάστασης θα συνεχιστούν σταδιακά, με μικρότερες και πιο διακριτικές κατασκευές, ώστε να μην περιορίζεται η οπτική επαφή με τον Παρθενώνα.

Στόχος των αρμόδιων αρχών είναι να διασφαλιστεί η συνέχιση της προστασίας του μνημείου, χωρίς όμως να θίγεται η αισθητική εμπειρία των επισκεπτών που αντικρίζουν το διαχρονικό σύμβολο της Ελλάδας, απαλλαγμένο – έστω προσωρινά – από τα «σημάδια» της συντήρησης.