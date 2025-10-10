Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς 65χρονος άνδρας έπεσε από σκάλα ενώ κλάδευε το απόγευμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου στο Προκόπι και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το evima.gr, ο άτυχος άνδρας είχε ανέβει σε σκάλα για να κλαδέψει δέντρο στην αυλή του μαγαζιού του στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος στο έδαφος.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο και να μεταφέρει τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε.