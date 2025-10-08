Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/10) στη Λαμπούσα του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου στην Εύβοια.

Το περιστατικό όπως αναφέρει το evima.gr, σημειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί προς το παζάρι του Αυλωναρίου, ένα σημείο που στο παρελθόν έχει γίνει «καρμανιόλα», με αρκετά τροχαία. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με σφοδρότητα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τρία άτομα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, οι εθελοντές του συλλόγου «Τίτθη», εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας Sar 312, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από Κύμη και Αλιβέρι πραγματοποίησαν τις διακομιδές τους στο νοσοκομείο. Ισχυρή είναι και η παρουσία της Αστυνομίας, η οποία διερευνά τα ακριβή αίτια του τροχαίου και ρυθμίζει την κυκλοφορία, καθώς ο δρόμος παραμένει προσωρινά κλειστός.

Η περιοχή της Λαμπούσας παρουσιάζει αυξημένη κίνηση αυτές τις ημέρες λόγω της εμποροπανήγυρης του Αυλωναρίου, γεγονός που κάνει τους δρόμους ακόμη πιο επικίνδυνους. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.