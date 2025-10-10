Τραγικό θάνατο βρήκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής (10/10) 62χρονος στην ορεινή Κοινότητα Κοτρώνι του Δήμου Πύλης Τρικάλων, όταν καταπλακώθηκε από το φορτηγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το pylinews.gr, ότι ο άτυχος άνδρας για κάποιο λόγο κατέβηκε από το φορτηγό του, για να ελέγξει κάτι, αλλά για άγνωστους προς το παρόν λόγους, παρασύρθηκε από το βαρύ όχημα πάνω σε μάνδρα σε εξωκλήσι του χωριού του, βρίσκοντας ακαριαία τραγικό θάνατο.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 62χρονο στο Κέντρο Υγείας Πύλης, όπου διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του. Το ανακριτικό έργο για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης.