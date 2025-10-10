Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) χαιρετίζει την ανακοίνωση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, για την αναγραφή, εκτός από την τιμή πώλησης, και της τιμής αγοράς των προϊόντων από τον παραγωγό/προμηθευτή.

Όπως σημειώνει η οργάνωση των καταναλωτών, «ήδη από την έναρξη της ανοδικής πορείας των τιμών (Μάιος του ’21), η αναγραφή αποτελεί πάγια θέση και πρόταση της ΕΕΚΕ που πολλές φορές έχει τεθεί ποικιλοτρόπως υπόψη των αρμοδίων αρχών και των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ενώ επικοινωνείται καθημερινά από τις δημόσιες παρεμβάσεις της».

Ωστόσο, η ΕΕΚΕ εκφράζει και τις επιφυλάξεις της για την επιτυχία του μέτρου καθότι, όπως σημειώνει «το υπουργείο δεν έχει ορίσει τα βασικά προϊόντα που θα περιλαμβάνει η ρύθμιση καθ’ όλο το μήκος της λαϊκής κατανάλωσης (σούπερ μάρκετ, μανάβικα, κρεοπωλεία, καταστήματα ένδυσης και υπόδησης κ.ο.κ.)».

Η ΕΕΚΕ επισημαίνει, ακόμη, ότι «στην ανακοίνωση του υπουργού, όπως δημοσιεύθηκε στον Τύπο, αναφορικά με το ποια αρχική τιμή θα αναγράφεται, αναφέρεται η φράση “τιμή πρώτης τιμολόγησης του προϊόντος”. Λόγω όμως ότι, συνήθως, η πώληση των προϊόντων από τον παραγωγό στον χονδρέμπορα/μεσάζοντα γίνεται με ανοιχτή τιμή, υπάρχει περίπτωση η πρώτη τιμολόγηση του προϊόντος να μην είναι αυτή της πώλησης του αρχικού παραγωγού στον χονδρέμπορα αλλά του τελευταίου προς τον λιανέμπορο η οποία θα είναι, προφανώς, αυξημένη. Για αυτό, στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί, πρέπει ξεκάθαρα και χωρίς θολές διατυπώσεις, να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής παραγωγού και όχι οποιαδήποτε άλλη τιμή, προκειμένου να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει την τιμή του προϊόντος από την παραγωγή του μέχρι το ράφι. Μόνο έτσι θα μπορέσει να γίνει αντιληπτή η ύπαρξη ή μη αισχροκέρδειας και τα τυχόν αντικαταναλωτικά παιχνίδια ορισμένων επιτήδειων σε βάρος των καταναλωτών».